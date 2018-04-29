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    AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Birliğin Durumu konuşması

    AB Komisyonu Başkanı Juncker'den itiraf: Avrupa küresel sahnede güç kaybediyor

    © AP Photo / Jean-Francois Badias
    Avrupa
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    Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, "Avrupa küresel sahnede güç kaybediyor. Dünyanın patronu olduğumuzu düşünüyoruz ama aslında kainatın küçük ve zayıf bir parçası olduğumuzu unutuyoruz." dedi.

    Vladimir Putin - Jean-Claude Juncker
    © REUTERS / Grigory Dukor
    AB Komisyonu Başkanı Juncker'den Putin'e tebrik
    Hollanda'nın Trouw adlı gazetesine konuşan Juncker, AB'nin ekonomik, demografik durumu ve Rusya'yla ilişkiler hakkında açıklamalarda bulundu.

    Avrupa ve Rusya'nın soğuk savaş retoriğini geride bırakarak tekrar nasıl bağlantı kurulacağına odaklanması gerektiğini söyleyen Juncker, "Putin arkadaşım, kimse bugün Putin'e arkadaşım demeye cesaret edemese de biz çok uzun yıllardır arkadaşız" diye konuştu.

    'AVRUPA'NIN GÜVENLİĞİ RUSYASIZ İNŞA EDİLEMEZ'

    Rusya'nın bölgesel bir güçten çok daha fazlası olduğunu vurgulayan Juncker, "Ruslarla eşitimiz gibi konuşmayı öğrenmeliyiz" ifadesini kullandı.

    Juncker, Avrupa'nın güvenliğinin Rusyasız inşa edilemeyeceğini vurguladı.

    'AVRUPALILAR OLARAK DÜNYANIN PATRONU OLDUĞUMUZU SANIYORUZ'

    Juncker, "Avrupa küresel sahnede güç kaybediyor. Dünyanın patronu olduğumuzu düşünüyoruz ama aslında kainatın küçük ve zayıf bir parçası olduğumuzu unutuyoruz" açıklamasında bulundu.

    Kıbrıs-doğalgaz-sondaj platformu
    © AP Photo / Petros Karadjias
    Juncker'den Akdeniz'deki gerilim konusunda açıklama: Türkiye'nin davranışlarına şiddetle karşı çıkıyorum
    Avrupa'nın ekonomik güç olarak gerilediğine ve demografik olarak da güç kaybettiğine dikkati çeken Juncker, "Kültürel olarak varız ama baskın değiliz. Bu nedenle herkesi daha mütevazı olmaya ve dünyanın geri kalanını dinlemeye davet ediyorum." dedi.

    'AB HRİSTİYAN BİRLİĞİ DEĞİL'

    AB'nin kimliği üzerine de geniş açıklamalara yer veren Juncker, "AB bir Hristiyan birliği değil" değerlendirmesini yaptı. Juncker, Hristiyanlığın Avrupa'nın gelişimine büyük katkı sağladığını ancak AB'yi Hristiyan bir birlik olarak tanımlamanın gerçeği yansıtmayacağını aktararak "Topraklarımızda Müslümanlar da yaşıyor. Kurallarımıza uydukları müddetçe onların da topraklarımızda yeri olmaya devam edecek" diye konuştu.

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    Etiketler:
    Avrupa Birliği (AB), Avrupa Komisyonu, Jean-Claude Juncker, Rusya, Hollanda
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