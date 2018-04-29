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    Melania Trump ve Brigitte Macron

    Brigitte Macron: Melania Trump, Beyaz Saray'da bir pencere bile açamıyor

    © REUTERS / Brian Snyder
    Avrupa
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    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi Brigitte Macron, ABD'de geçirdikleri zamanla ilgili açıklamalarda bulundu. ABD'li Frist Lady Melania Trump ile kendisini kıyaslayan Brigitte Macron, "Dışarıya çıkamıyor. Ben aksine her gün Paris’te dışarı çıkarım" ifadesini kullandı.

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, George Washington Üniversitesi'nde konuşma yaptı
    © REUTERS / Brian Snyder
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    Fransa First Lady'si Brigitte Macron, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile birlikte Washington'a yaptıkları 3 günlük resmi ziyaret ve ABD'li First Lady Melania Trump hakkında Le Monde ve RTL radyosuna gazetesine konuştu.

    'AYNI MİZAH ANLAYIŞINA SAHİBİZ'

    Brigitte Macron, 'akıllı, nazik ve çekici' diye nitelediği Melania hakkında "Aslında çok eğlenceli. Aynı mizah anlayışına sahibiz. Beraber çok güldük" dedi.

    Ancak Fransız First Lady, Melania'nın eşi ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD Başkanı olmasından beri düşük profil çizen Melania'nın 'hiçbir şey yapamadığını' ve sıkı güvenlik protokollerinin ABD First Lady'sinin ögürlüğünü olumsuz etkilediğini belirtti.

    'BEN HER GÜN PARİS'TE DIŞARI ÇIKARIM'

    "(Melania) Beyaz Saray'da bir pencere bile açamıyor" diyen Macron " Dışarıya çıkamıyor. Bana kıyasla çok daha fazla sınırlandırılmış. Ben her gün Paris'te dışarıya çıkarım" dedi.

    Melania Trump'ın 'güçlü bir kişiliği' olduğunu söyleyen Macron ABD'li mevkidaşının 'bunu saklamaya çalıştığını' belirterek, Melania'nın 'katı ve üzgün görüntüsünün kamuoyunca aşırı yorumlandığını' savundu.

    Macron "O güçlü bir kişiliğe sahip biri ancak bunu saklamak için çaba gösteriyor. Her şeye çok kolayca gülebiliyor ancak bunu olduğundan az gösteriyor" ifadelerini kullandı.

    Slovenya asıllı 48 yaşındaki eski manken Melania Trump, eşi Başkan Trump ile 2005'te evlenmişti. 

    'KENDİMİ FIRST LADY OLARAK HİSSETMİYORUM'

    Yurtdışına yaptığı gezilerde giydiği giysiler hakkında çok yorum yapılan ve genellikle özel dikim Louis Vuitton tasarımı kıyafetler seçen First Lady Macron giydiği kıyafetler değişse de kendisinin değişmediğini belirterek "Kafamda ben Emmanuel Macron'un karısıyım, cumhurbaşkanının değil. Sorumluluklarımın farkında olsam da kendimi bir First Lady olarak hissetmiyorum" diye konuştu.

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    Etiketler:
    Brigitte Macron, Melania Trump, Fransa, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
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