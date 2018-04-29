Ermenistan'da iktidardaki partiden muhalefetin tek adayına ‘engel olmayacağız' sözü

© REUTERS / Gleb Garanich Ermenistan’da muhalif lider devlet başkanıyla ülkedeki durumu görüştü

Bagdasaryan, bugünkü basın toplantısında, "Eğer Milli Meclis'teki (parlamento) 3 siyasi güç, başbakanlık seçimlerine tek adayla gireceklerse biz bunun karşısında engel olmayacağız" dedi.

Protestoların lideri Nikol Paşinyan ile bugün gerçekleştirdiği görüşmede, yeni seçim sürecini organize etmek için yolları trafiğe açılması talebinde bulunduğu aktaran Bagdasaryan, tüm sorunların 30 Nisan'da yapılacak grup toplantısında ele alacaklarını da sözlerine ekledi.

Paşinyan son olarak geçici Devlet Başkanı Armen Sarkisyan ile görüşmüştü.

Ermenistan, eski başbakanı Serj Sarkşisyan'ın sokak gösterileri nedeniyle istifasının ardından 1 Mayıs'ta yeni başbakanını seçecek.

Sarkisyan yaklaşık 10 yıl ülkenin devlet başkanlığını yaptıktan sonra görev süresi sınırlaması nedeniyle istifa etmiş ve hükümetin devlet başkanının yetkilerini sınırlandıran düzenlemesi sonrası başbakan olmuştu.

Muhalifler ise bu değişikliğin Sarkisyan'ın ömür boyu liderlikte kalmasına yol açtığını savunarak kitlesel gösteriler düzenlemişti.

Muhalif eylemciler bugün de başkent Yerevan'da trafiği bloke etti. Akşam saatlerinde kentteki ana meydanda geniş katılımlı bir gösteri de bekleniyor.