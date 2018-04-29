Elysee Sarayı: Macron ve Ruhani nükleer anlaşmayı 1 saatten fazla müzakere etti

Açıklamada, “Fransa Cumhurbaşkanı ve İran Cumhurbaşkanı, önümüzdeki haftalarda 2015 anlaşmasının tüm içeriğinin korunması, ayrıca Yemen ve Suriye’deki durum ile ilgili olarak çalışmak için anlaşmaya vardı” ifadelerine yer verildi.
Liderlerin ‘danışman ve bakanların önümüzdeki günlerde ve haftalarda BM Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) daimi üyeleri, Avrupalı ve bölgesel ortaklar ile temas halinde bu konularda yoğun bir şekilde çalışabilecekleri’ konusunda anlaştıkları kaydedilen açıklama metninde, “Cumhurbaşkanı (Macron), Fransa'nın 2015 anlaşmasının çerçevesinde kaldığını, bu ve diğer konulara ilişkin ilerleme sağlamak için çalışacağını hatırlattı ve bölgedeki gerilimin herhangi bir şekilde tırmanmasından kaçınılması gerektiğinin altını çizdi” dendi.
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