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    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron

    Elysee Sarayı: Macron ve Ruhani nükleer anlaşmayı 1 saatten fazla müzakere etti

    © REUTERS / Francois Guillot
    Avrupa
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    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un İranlı mevkidaşı Hasan Ruhani ile bugün yaptığı telefon görüşmesinde İran ile imzalanan nükleer anlaşmayı 1 saatten fazla müzakere ettikleri belirtildi.

    Fransa Cumhurbaşkanı Macron-İngiltere Başbakanı May ve Almanya Başbakanı Merkel
    © AFP 2018 / FRANCOIS LENOIR
    May, Macron ve Merkel İran'ı görüştü
    Elysee Sarayı’ndan yapılan açıklamada, Macron’un İran ile P5+1ülkeleri arasında 2015’te imzalanan nükleer anlaşmanın korunması ve ‘2025 sonrasında nükleer faaliyetlerin kontrolü, İran'ın balistik programı ve kilit öneme sahip bölgesel krizler başlıklı ek 3 kalemle ilgili müzakerelerin başlayabilmesi’ isteğini dile getirdiği ifade edildi.

    Açıklamada, “Fransa Cumhurbaşkanı ve İran Cumhurbaşkanı, önümüzdeki haftalarda 2015 anlaşmasının tüm içeriğinin korunması, ayrıca Yemen ve Suriye’deki durum ile ilgili olarak çalışmak için anlaşmaya vardı” ifadelerine yer verildi.

    Liderlerin ‘danışman ve bakanların önümüzdeki günlerde ve haftalarda BM Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) daimi üyeleri, Avrupalı ve bölgesel ortaklar ile temas halinde bu konularda yoğun bir şekilde çalışabilecekleri’ konusunda anlaştıkları kaydedilen açıklama metninde, “Cumhurbaşkanı (Macron), Fransa'nın 2015 anlaşmasının çerçevesinde kaldığını, bu ve diğer konulara ilişkin ilerleme sağlamak için çalışacağını hatırlattı ve bölgedeki gerilimin herhangi bir şekilde tırmanmasından kaçınılması gerektiğinin altını çizdi” dendi.

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    Etiketler:
    Nükleer anlaşma, Elysee Sarayı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Hasan Ruhani, Emmanuel Macron, İran, Fransa
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