Ermenistan'da protestocuların lideri Paşinyan resmen başbakan adayı oldu

Mirzoyan "Paşinyan'ın başbakanlığa adaylığı teklif edildi. Yelq bugün parlamentonda bulunan, Cumhuriyetçi Parti de dahil, üç diğer partiyle de görüşme gerçekleştirecek" dedi.
PAŞİNYAN: AEB'E ÜYE OLARAK KALMALIYIZ, ORDUMUZU GÜÇLENDİRMELİYİZ
Ermenistan'da yaklaşık 2 hafta süren protestolara liderlik eden Paşinyan'ın seçim vaatleri arasında 'güçlü ordu' ve ' Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) üyeliğine devam etmek' yer aldı.
Gazetecilere konuşan Paşinyan "Ermenistan'ın AEB'den çıkması konusunu görev edinmeyeceğiz. Ancak bu AEB'de bir sorun olmadığı anlamına gelmiyor. Tüm sorunları AEB'deki partnerlerimizle görüşeceğiz" dedi.
Paşinyan, Azerbaycan'la ilişkilerin istikrara kavuşturulması için güçlü bir orduya ihtiyaçları olduğunu ifade etti.
'AZERBAYCAN, YAPICI POLİTİKAYA YÖNLENDİRİLMELİ'
Paşinyan, Dağlık-Karabağ halkı ve yönetimini de kesinlikle desteklediğini belirtti.
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