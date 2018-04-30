Ermenistan'da protestocuların lideri Paşinyan resmen başbakan adayı oldu

© REUTERS / Gleb Garanich Ermenistan'da muhalif lider Paşinyan bir partiden daha destek garantisi aldı

Çıkış İttifakı Grubu (Yelq) partisi üyesi Ararat Mirzoyan, Paşinyan'ın başbakanlık görevine resmen aday gösterildiğini söyledi.

Mirzoyan "Paşinyan'ın başbakanlığa adaylığı teklif edildi. Yelq bugün parlamentonda bulunan, Cumhuriyetçi Parti de dahil, üç diğer partiyle de görüşme gerçekleştirecek" dedi.

PAŞİNYAN: AEB'E ÜYE OLARAK KALMALIYIZ, ORDUMUZU GÜÇLENDİRMELİYİZ

Ermenistan'da yaklaşık 2 hafta süren protestolara liderlik eden Paşinyan'ın seçim vaatleri arasında 'güçlü ordu' ve ' Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) üyeliğine devam etmek' yer aldı.

Gazetecilere konuşan Paşinyan "Ermenistan'ın AEB'den çıkması konusunu görev edinmeyeceğiz. Ancak bu AEB'de bir sorun olmadığı anlamına gelmiyor. Tüm sorunları AEB'deki partnerlerimizle görüşeceğiz" dedi.

Paşinyan, Azerbaycan'la ilişkilerin istikrara kavuşturulması için güçlü bir orduya ihtiyaçları olduğunu ifade etti.

'AZERBAYCAN, YAPICI POLİTİKAYA YÖNLENDİRİLMELİ'

© REUTERS / Gleb Garanich Ermenistan’da protesto gösterileri tam gaz devam ediyor

Paşinyan "Azerbaycan yapıcı olmayan, agresif politikasına devam ediyor. Bizim görevimiz orduyu güçlendirip savaşa hazırlık düzeyini arttırmak. Bu Azerbaycan'ı yapıcı olmaya sevk edecek yol. AGİT Minsk grubu ülkeleri Bakü'nün saldırgan politikasını sona erdirmesi ve onu görüşme sürecine döndürme konusunda nüfuzunu kullanmalı" dedi.

Paşinyan, Dağlık-Karabağ halkı ve yönetimini de kesinlikle desteklediğini belirtti.