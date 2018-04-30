Göçmen skandalı sonrası istifa eden İngiltere İçişleri Bakanı Rudd'un yerine Pakistan kökenli Javid

İngiltere'de 2. Dünya Savaşı sonrasında başta Karayipler olmak üzere, eski kolonilerden işçi olarak ülkeye gelen göçmenler hakkındaki politikası konusunda parlamentoyu yanılttığının ortaya çıkmasının ardından dün istifa eden Amber Rudd'un yerine Pakistan kökenli Sajid Javid geçti.

© REUTERS / Hannah McKay İngiltere İçişleri Bakanı Rudd istifa etti

Bakanlığının göçmen politikası konusunda parlamentoyu yanılttığının ortaya çıkmasının ardından dün istifa eden Rudd'un yerine İskan, Toplum ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Devlet Bakanı Javid atandı.

ÜLKENİN AZINLIK MENSUBU İLK İÇİŞLERİ BAKANI OLAN JAVID, THATCHER SEVGİSİYLE TANINIYOR

Pakistan kökenli Javid, ülkenin azınlık mensubu ilk içişleri bakanı oldu. Muhafazakar Parti'den 2010'da parlamentoya giren 48 yaşındaki Javid, 2012'den itibaren David Cameron ve Theresa May hükümetlerinde bakanlık ve bakan yardımcılığı görevi yaptı.

2016 referandumunda ülkenin Avrupa Birliği'nde kalması yönünde kampanya yapan Javid oylamadan birkaç ay önce ise kalbinin Brexit'ten yana olduğunu söylemişti.

Pakistan'dan İngiltere gelen babasının bir dönem Bristol'de otobüs şoförlüğü yaptığı Javid aynı zamanda İngiltere'nin eski muhafazakar başbakanı Margaret Thatcher'a olan sevgisiyle de tanınıyor.

WINDRUSH NEDİR?

Rudd'ı istifa kararına götüren konu, son haftalarda İngiltere gündemine oturmuş olan ve 'Windrush skandalı' olarak anılan gelişmelerdi.

BBC Türkçe'nin aktardığına göre, 1940'ların ikinci yarısından 1970'li yıllara kadarki dönemde İngiltere'nin İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ortaya çıkan işçi açığını kapatmak üzere Britanya Adası'na gelen ve eski İngiliz kolonisi ülkelerin vatandaşları olan kesimlere kısaca 'Windrush nesli' deniyor. Bu nesil adını 1948'de Jamaika ile Trinidad ve Tobago'dan işçileri taşıyan 'MV Empire Windrush' adlı gemiden alıyor.

JAVID: EN ACİL GÖREVİM WINDRUSH NESLİNE YARDIM ETMEK OLACAK

Javid göreve getirilmesinin ardından yaptığı açıklamada İngiltere'nin göçmen politikasının insalara karşı adil ve saygılı olduğundan emin olacağını söyledi.

Javid " En acil görevim Windrush nesli olarak anılan İngiltere vatandaşlarına yardım etmek ve onların hakettikleri gibi adilce ve nazikçe muamale gördüklerinden emin olmak olacak" dedi.

Başbakan Therasa May'in sözcüsü de Javid'in 'kabinedeki en deneyimli bakanlardan biri olduğunu' söyledi.

SKANDAL NASIL BAŞLAMIŞTI?

Ülkedeki Windrush tartışması Guardian gazetesinin 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Karayipler'den İngiltere'ye gelen bu kişilerin bazılarının ülkedeki sağlık hizmetinden yararlanamadığını ve ülkedeki ikametleri konusundaki belgeleri sunamadıkları gerekçesiyle sınır dışı edilmekle tehdit edildiklerini haberleştirmesiyle başlamıştı.

Eski İçişleri Bakanı Rudd parlamentonun konuya dair araştırma komisyonu önünde sınır dışı uygulamasında bakanlık içinde sayısal hedefler konulduğuna ilişkin iddialarla ilgili 'bilgisi olmadığını' söyleyerek kendisini savunmuştu. Daha sonra uygulamanın Rudd'un talimatı ve bilgisi çerçevesinde hayata geçirildiği ortaya çıkmıştı. Rudd'un sınır dışı uygulamasındaki sayısal hedefleri Başbakan May'e aktardığı bir mektup da basına sızmıştı.

Bunun üzerinde Rudd hükümetin sınır dışı edilmeleri için hedefler konulup konulmadığına ilişkin olarak 'bilmeden' parlamentoyu yanılttığı gerekçesiyle istifasını açıklamıştı.

Rudd, kasım ayından bu yana May hükümetinden istifa eden 4. bakan olmuştu. Daha önce Savunma Bakanı Michael Fallon, Başbakan Yardımcısı Damian Green ve Eğitim Bakanı Justine Greening istifalarını vermişti.