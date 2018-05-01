Ermenistan, başbakanını seçiyor: Halk seçimleri izlemek için meydanda

© REUTERS / Gleb Garanich Ermenistan'da başbakanlık için tek aday muhalif lider Paşinyan

Ermenistan'da binlerce kişi tek başbakan adayı ve muhalif lider Nikol Paşinyan'ın çağrısının ardından, parlamentonun yeni başbakanı belirleyeceği seçimlerin canlı olarak dev ekranlara verildiği Erivan kent merkezindeki meydanda toplandı.

Ellerinde Ermenistan bayrağı olan çok sayıda kişiden ‘Nikol, Başbakan!' sloganları yükseldi.

Alanda en az 20.000 kişinin toplantıdığı belirtildi.

'ÜLKE SİYASİ TSUNAMİ İLE KARŞI KARŞIYA KALABİLİR'

Paşinyan ise parlamentoda yaptığı konuşmada başbakan seçilmemesi halinde ülkenin siyasi bir tsunamiye maruz kalabileceği uyarısında bulunmuştu.

Paşinyan, iktidardaki Cumhuriyetçi Parti'nin seçimleri başarısızlığa uğratmaya karar verdiğini belirtmişti.

Paşinyan "Serj Sarkisyan ve Robert Koçaryan'ın iktidarı tekrar ele almak istediği yönünde bilgi aldık. Onları uyarıyorum: Halkın hoşgörüsünün yanlış yorumlanıp zayıflık olarak görülmesi siyasi bir tsunamiye yol açabilir. Halkın zaferini çalmak istiyorlar, herkesi sokaklara çıkmaya çağırıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Paşinyan, Facebook hesabından yaptığı açıklamada da "Herkesi sabah erken kalkıp Cumhuriyet Meydanı'nda toplanmaya, Serj Sarkisyan ve Cumhuriyetçi Parti'nin yeni planına engel olmaya çağırıyorum" mesajına yer vermişti.

'RUSYA İLE YAKIN İLİŞKİLER'

Paşinyan konuşmasında seçilmesi halinde Rusya ile yakın ilişkiler kuracağını da söylemişti.

PAŞİNYAN'IN 53 OYA İHTİYACI VAR

© REUTERS / Gleb Garanich Ermenistan'da protestocuların lideri Paşinyan resmen başbakan adayı oldu

Ermenistan'da yaklaşık 2 hafta süren protestoların ardından Başbakan olan Eski Devlet Başkanı Serj Sarkisyan istifa etmişti. Parlamentonun bugün ülkenin yeni başbakanını seçmesi planlanıyor. Ülkede tek aday ise Yelq partisinin adayı Nikol Paşinyan. Paşinyan parlamentodaki Tsarukyan ve Ermeni Devrimci Federasyonu partilerinin de desteğini aldı.

Bu üç parti parlamentodaki 105 koltuğun 47'sine sahip. Bu nedenle Paşinyan'ın seçilmek için iktidardaki Cumhuriyetçi Parti'den en az 6 oy alması gerekiyor. Cumhuriyetçi Parti Başkanı Vahram Bagdasaryan pazar günü Paşinyan'ın seçilmesini engellemeyeceklerini söylemişti.