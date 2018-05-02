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    Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias

    Yunanistan Dışişleri Bakanı: Türkiye kırmızı çizgilerimizi aşmaya çok yaklaşmıştı

    © REUTERS / Ognen Teofilovski
    Avrupa
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    Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias iki ülke sahil güvenliği arasında ocak sonunda yaşanan gerilimi hatırlatarak "Türkiye, Yunanistan'ın kırmızı çizgilerini aşmaya çok yaklaşmıştı" dedi. 'Türkiye, hukuki dayanağı olmadan herhangi bir olay çıkartmaz" diyen Kocias "Sakin bir tavır takınmasaydık olayların nereye gideceğini kimse bilemezdi" dedi.

    Sahil Güvenlik
    © Fotoğraf : DHA
    Kardak'ta Türk ve Yunan botları arasında gerginlik
    Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, Skai Tv'deki 'Istories' programında verdiği röportajda, Türkiye ile Yunanistan arasında ihtilaflı bölge olan Kardak kayaklıkları (Imia) yakınında ocak sonunda Türk ve Yunan Sahil Güvenlik gemileri arasında yaşanan gerilimi hatırlattı.

    Kathimerini gazetesinin aktardığına göre, "Türkiye, Yunanistan'ın kırmızı çizgilerini aşmaya çok yaklaşmıştı" diyen Kocias, Türkiye ile Yunanistan ilişkilerinde Atina'nın 'sakin' tepkiler vermesi sayesinde olumsuz gelişmelerin yaşanmasının önlendiğini savundu.

    'TÜRKİYE HUKUKİ DAYANAĞI OLMADAN HERHANGİ BİR OLAY ÇIKARTMAZ'

    BBC Türkçe'den Stelyo Berberakis'in haberine göre ise Kocias ayrıca 'Türkiye, hukuki dayanağı olmadan herhangi bir olay çıkartmaz" dedi.

    Yunanistan'ın 'olası tahriklere karşı serinkanlı kalmaya kararlı olduğunu' söyleyen Kocias, Yunanistan'ın Türkiye ile 'barış, dostluk, karşılıklı çıkar sağlayacak işbirliği' istediğini belirten Kocias, 'Türkiye'nin Yunanistan'a saldırmayacak kadar zeki olduğunu' da sözlerine ekledi.

    'SAKİN BİR TAVIR TAKINMASAYDIK OLAYLARIN NEREYE GİDECEĞİNİ KİMSE BİLEMEZDİ'

    Kocias 'Eğer biz Yunan tarafı olarak sakin ve itidalli bir tavır takınmasaydık olayların nereye gideceğini kimse bilemezdi. Bu tür durumda ya kabadayılık taslayacaksın ya da olayları sakinleştirmeye çalışacaksın" dedi.

    'YUNANİSTAN AFRİN DEĞİL'

    Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras
    © AA / Cumhurbaşkanlığı/Yasin Bülbül
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    Kocias Türkiye ile Yunanistan arasında bir karşılaşma ihtimaline yönelik soruya verdiği yanıtta ise "Yunanistan Afrin değil. Bunun sadece zararı olmaz, kaybetme riski de olur" dedi.

    Türkiye'yi 'çelişkilerle dolu bir ülke' olarak niteleyen Kocias, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında ise "Erdoğan en çok bölgedeki enerji rezervlerine ilgi gösteriyor ve belki de Türkiye'nin bu rezervlerden faydalanmasında rolü olmadığı için biraz gerginlik hissediyor" ifadelerini kullandı.

    'TÜRKİYE'NİN DAVRANIŞI BİR TAVIR DEĞİŞİKLİĞİNİ GÖSTERİYOR'

    Türkiye - Yunanistan sınırı / Pazarkule Sınır Kapısı
    © REUTERS / Vassilis Ververidis/Motion Team/File Photo
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    Kocias sınırı geçtikleri gerekçesiyle Türkiye'de tutuklu olan 2 Yunan askeri ile ilgili de konuştu.

    "Ben onların tuzağa mı düştüğünü yoksa bunun planlı mı olduğunu söyleyecek konumda değilim. Ancak Türkiye'nin davranışı bir tavır değişikliğini gösteriyor" diyen Yunan Bakan daha önce aynı olayların hızlı şekilde sınırdaki yetkililerce çözüldüğünü hatırlattı.

    Kocias "Sınırı geçen ve tutuklanan askerleri değiş tokuş ettiğimiz aynı Türkiye değil. Masamda bu olaylarla ilgili koca bir dosya var" ifadelerini kullandı.

    'BAYRAĞI DİKENLER ONU KORUMASINI DA BİLMELİ'

    Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos
    © AP Photo / Yunanistan Savunma Bakanlığı
    Kammenos'tan Ege'deki kayalığa bayrak dikenlere eleştiri: O bayrağı sonuna dek kanıyla savunacağını da garanti etmeli
    Kocias, geçen ay başında Ege'deki bazı kayalıklara bayrak dikenleri de uyardı.

    "Bayrak dikenler bayrağı korumasını da bilmeli. Bayrak dikmeden önce devletten izin almaları gerekir" diyen Kocias, Türk komandoların kayalıklardaki Yunan bayrağını indirdiklerine dair herhangi bir görsel, belge ya da delilin bulunmadığını söylemekle yetindi.

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    Etiketler:
    Kırmızı çizgi, Nikos Kocias, Recep Tayyip Erdoğan, Ege, Kardak, Afrin, Yunanistan, Türkiye
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