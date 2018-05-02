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    Nikol Paşinyan

    Ermenistan'daki protestoların lideri Paşinyan'dan hükümete ordu uyarısı

    © REUTERS / Gleb Garanich
    Avrupa
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    Ermenistan'da parlamentoda yapılan oylamada başbakan seçilemeyen muhalif lider Nikol Paşinyan, hükümeti, protestoları bastırmak için orduyu devreye sokmaması konusunda uyardı ve ülkedeki siyasi krizin güç ile çözülemeyeceğini söyledi.

    Paşinyan AP haber ajansına verdiği demeçte, destek vermeyerek başbakan seçilmesine engel olmasının, iktidardaki Cumhuriyetçi Parti'nin 'intihara eğilimli' olduğunu gösterdiğini savundu: "Cumhuriyetçi Parti'nin, hem parti hem de genel olarak, dün bir intihar anlaşması yaptığını düşünüyorum."

    Ermenistan'daki gösteriler
    © REUTERS / Gleb Garanich
    Erivan'da on binler, başbakan seçilemeyen Paşinyan'ın çağrısının ardından yolları kapattı
    Ülkeyi yönetmesinin engellenmesinin, muhalifleri tahrik etmekten başka bir işe yaramadığını da ekleyen Paşinyan, hükümetin, protestoları bastırmak için başkent Erivan'a asker konuşlandırması halinde 'tüm askerlerin muhaliflerin tarafına geçeceğini' iddia etti.

    Paşinyan, "Polis ve güvenlik servisleri tarafsız. Bu nedenle eğer hükümet Erivan'a orduyu getirecek olursa tüm askerler gelip bize katılacak. Bu işin güçle çözülmesinin bir yolu yok" ifadelerini kullandı.

    Paşinyan'ın AP'ye yaptığı bu açıklamalar, Cumhuriyetçi Parti'nin destek vermemesi yüzünden dün başbakan seçilemeyen muhalif liderin sivil itaatsizlik ve genel grev çağrısına uyan on binlerce protestocunun Erivan'daki yolları kapatarak kenti deyim yerindeyse paralize etmesini izliyor.

    Muhalif lider Paşinyan ve onu destekleyen 3.000 kişi sabah saatlerinde Erivan merkezine yürümüştü. Protestocuların Erivan'daki havaalanına giden yolu da kapatmaları nedeniyle pek çok yolcu havaalanına yürüyerek gitmek zorunda kalmıştı.

    Öte yandan Paşinyan'ın sivil itaatsizlik çağrısına sadece Erivan'daki muhalifler uymadı. Protestocuların belediye binasını işgal ettiği Ermenistan'ın ikinci büyük kenti Gümrü de dahil olmak üzere başka şehirlerde de muhalifler sokağa döküldü.

    Paşinyan, Serj Sarkisyan'ın Ermenistan'da on yıl devlet başkanlığı yapması ardından parlamento tarafından başbakanlık görevine getirilmesi nedeniyle düzenlenen protestolara liderlik etmişti.

    Sarkisyan'ın bir hafta önce istifa etmesiyle sonuçlanan protesto gösterilerine silahsız fakat üniformalı bazı askerler de katılmıştı.

    Diğer taraftan bugünkü protestolarda polislerin göstericileri yolları açmaları için ikna etmeye çalıştığı fakat güç kullanmadığı belirtiliyor.

    Bu arada Ermenistan'da parlamento başbakan seçmek için 8 Mayıs'ta bir kez daha toplanacak. Parlamentonun çoğunluğun desteği ile ikinci defa başbakan seçememesi halinde ülkede seçimler düzenlenecek.

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    Etiketler:
    Cumhuriyetçi Parti, Serj Sarkisyan, Nikol Paşinyan, Erivan, Ermenistan
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