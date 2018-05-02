Ermenistan'daki protestoların lideri Paşinyan'dan hükümete ordu uyarısı

Ermenistan'da parlamentoda yapılan oylamada başbakan seçilemeyen muhalif lider Nikol Paşinyan, hükümeti, protestoları bastırmak için orduyu devreye sokmaması konusunda uyardı ve ülkedeki siyasi krizin güç ile çözülemeyeceğini söyledi.

Paşinyan AP haber ajansına verdiği demeçte, destek vermeyerek başbakan seçilmesine engel olmasının, iktidardaki Cumhuriyetçi Parti'nin 'intihara eğilimli' olduğunu gösterdiğini savundu: "Cumhuriyetçi Parti'nin, hem parti hem de genel olarak, dün bir intihar anlaşması yaptığını düşünüyorum."

Ülkeyi yönetmesinin engellenmesinin, muhalifleri tahrik etmekten başka bir işe yaramadığını da ekleyen Paşinyan, hükümetin, protestoları bastırmak için başkent Erivan'a asker konuşlandırması halinde 'tüm askerlerin muhaliflerin tarafına geçeceğini' iddia etti.

Paşinyan, "Polis ve güvenlik servisleri tarafsız. Bu nedenle eğer hükümet Erivan'a orduyu getirecek olursa tüm askerler gelip bize katılacak. Bu işin güçle çözülmesinin bir yolu yok" ifadelerini kullandı.

Paşinyan'ın AP'ye yaptığı bu açıklamalar, Cumhuriyetçi Parti'nin destek vermemesi yüzünden dün başbakan seçilemeyen muhalif liderin sivil itaatsizlik ve genel grev çağrısına uyan on binlerce protestocunun Erivan'daki yolları kapatarak kenti deyim yerindeyse paralize etmesini izliyor.

Drone captures thousands gathering in the Republican Square in Yerevan after the voting against Nikol Pashinyan as a Prime Minister pic.twitter.com/1ITGqUCkzX — Ruptly (@Ruptly) May 2, 2018

Muhalif lider Paşinyan ve onu destekleyen 3.000 kişi sabah saatlerinde Erivan merkezine yürümüştü. Protestocuların Erivan'daki havaalanına giden yolu da kapatmaları nedeniyle pek çok yolcu havaalanına yürüyerek gitmek zorunda kalmıştı.

Öte yandan Paşinyan'ın sivil itaatsizlik çağrısına sadece Erivan'daki muhalifler uymadı. Protestocuların belediye binasını işgal ettiği Ermenistan'ın ikinci büyük kenti Gümrü de dahil olmak üzere başka şehirlerde de muhalifler sokağa döküldü.

Paşinyan, Serj Sarkisyan'ın Ermenistan'da on yıl devlet başkanlığı yapması ardından parlamento tarafından başbakanlık görevine getirilmesi nedeniyle düzenlenen protestolara liderlik etmişti.

Sarkisyan'ın bir hafta önce istifa etmesiyle sonuçlanan protesto gösterilerine silahsız fakat üniformalı bazı askerler de katılmıştı.

Nikol Pashinyan has just arrived at the Marriott in central Yerevan. pic.twitter.com/O0shJGZEhs — Bradley Jardine (@Jardine_bradley) May 2, 2018

Diğer taraftan bugünkü protestolarda polislerin göstericileri yolları açmaları için ikna etmeye çalıştığı fakat güç kullanmadığı belirtiliyor.

Bu arada Ermenistan'da parlamento başbakan seçmek için 8 Mayıs'ta bir kez daha toplanacak. Parlamentonun çoğunluğun desteği ile ikinci defa başbakan seçememesi halinde ülkede seçimler düzenlenecek.

The positivity is infectious. Armenians dancing the Kochari at the roadblocks on Yerevan’s outskirts. pic.twitter.com/YcvNwq8O8R — Bradley Jardine (@Jardine_bradley) May 2, 2018

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