Macron, Avustralya'da 'sırnaşık kokarca' olarak iz bıraktı

Avustralya ziyaretinde başbakanın eşine Fransızca'daki 'delicieux' kelimesiyle iltifat edince 'leziz' demiş durumuna düşen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ertesi gün kendisini 'Pepé Le Pew' olarak resmedilmiş buldu.

Avustralya ziyaretinde konuşmalarını İngilizce yapmaya gayret eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Başbakan Malcolm Turnbull'un eşi Lucy'den 'leziz' diye söz etmesinin yol açtığı kıkırdamalar durulmuyor.

Everyone please calm down. When he called Lucy Turnbull "delicious" today, @EmmanuelMacron likely just fell victim to a faux ami: "délicieuse" en français can also mean "charming." Happens to the best of us, including this reporter in like every interview: https://t.co/aKiqDCyO2J — James McAuley (@jameskmcauley) 2 Mayıs 2018

Fransızca'daki 'delicieux' kelimesini İngilizce'de kullanınca başbakan eşine 'leziz' demiş durumuna düşen, ama aslında 'çok hoş', 'çok tatlı' demek isteyen Macron, ertesi gün kendisini 'Pepé Le Pew' olarak resmedilmiş buldu.

Avustralya'nın tabloid gazetelerinden Daily Telegraph, Turnbull'la el sıkışan Macron'un 'Pepé Le Pew' olarak fotomontajlandığı bir manşetle çıktı.

Not sure if Pepe le Pew is known for his neoliberalism but ok. But surely Mally Turnbull should be Wile E. Coyote. Can some photoshop savy person correct this for me? pic.twitter.com/9qxlnAaHp7 — ry (@ryengels) 3 Mayıs 2018

'Pepé Le Pew', Warner Bros.'un Looney Tunes ve Merrie Melodies çizgi filmlerinde boy gösteren karakterlerden biri. Anglosakson ülkelerinde Fransızları karikatürize eden 'Pepé Le Pew'un en önemli özelliği, Fransız bir aşk kokarcası olması, yani dişilere onları bayıltacak kadar çok sırnaşması.

Macron da buna Fransız tarzıyla yanıt vermek istedi. Cumhurbaşkanının tabloidin 'Fransız sırnaşık kokarca' manşeti karşısında gülmekten kendini alamayan fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı.

🇫🇷 Dans un hotel Sofitel de Sydney, Emmanuel Macron rit en découvrant la Une du Daily Telegraph local qui le montre en Pepé le Pew, Pépé le Putois (photo Soazig de la Moissonnière) https://t.co/Scli8xgHqV pic.twitter.com/GGi8tx16Zu — Gilles Klein (@GillesKLEIN) 3 Mayıs 2018

Macron, iki günlük ziyaretini tamamlayıp Avustralya'dan ayrılırken ''Bir gazete fena dalgasını geçmiş, çok güldüm, özellikle de çizgi film karakterinin Fransız aksanı aklıma geldiğinde'' açıklamasını yaptı.

Fransız lider, İngilizce konuşurken gaf yaptığını ima ederek ''Tüm konuşmalarını İngilizce yapabilen hiçbir Avrupa lideri bulamazsınız'' dedi.

Böylece AB'den de çıkmakta olan İngilizleri Avrupalı saymadığını da belli etti.

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Eşi kendisinden 25 yaş büyük olan 40 yaşındaki Macron, yaptığı gafın medyada ve kamuoyunda kopardığı şamatanın Turnbull ile eşini çok güldürdüğünü de söyledi.

Daha da ileri giden Avustralya Başbakanı, Macron'un 'leziz' gafı karşısında eşi Lucy'nin 'gururunun okşandığını' ileri sürdü.

Turnbull, ''Lucy, Cumhurbaşkanı'nın iltifatını hem sevimli hem de unutulmaz bulduğunu söylememi benden rica etti'' dedi.