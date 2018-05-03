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    Avustralya'nın tabloid gazetesi Daily Telegraph'ın manşetinde Turnbull'la el sıkışan Macron, 'Pepé Le Pew' olarak fotomontajlandı.

    Macron, Avustralya'da 'sırnaşık kokarca' olarak iz bıraktı

    © AFP 2018 / SAEED KHAN
    Avrupa
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    Avustralya ziyaretinde başbakanın eşine Fransızca'daki 'delicieux' kelimesiyle iltifat edince 'leziz' demiş durumuna düşen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ertesi gün kendisini 'Pepé Le Pew' olarak resmedilmiş buldu.

    Avustralya ziyaretinde konuşmalarını İngilizce yapmaya gayret eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Başbakan Malcolm Turnbull'un eşi Lucy'den 'leziz' diye söz etmesinin yol açtığı kıkırdamalar durulmuyor.

    Fransızca'daki 'delicieux' kelimesini İngilizce'de kullanınca başbakan eşine 'leziz' demiş durumuna düşen, ama aslında 'çok hoş', 'çok tatlı' demek isteyen Macron, ertesi gün kendisini 'Pepé Le Pew' olarak resmedilmiş buldu.

    Avustralya'nın tabloid gazetelerinden Daily Telegraph, Turnbull'la el sıkışan Macron'un 'Pepé Le Pew' olarak fotomontajlandığı bir manşetle çıktı.

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron- Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull ve eşi Lucy Turnbull
    © REUTERS / AAP/Mick Tsikas/
    Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Avustralya Başbakanı'nın eşi için 'leziz' dedi
    'Pepé Le Pew', Warner Bros.'un Looney Tunes ve Merrie Melodies çizgi filmlerinde boy gösteren karakterlerden biri. Anglosakson ülkelerinde Fransızları karikatürize eden 'Pepé Le Pew'un en önemli özelliği, Fransız bir aşk kokarcası olması, yani dişilere onları bayıltacak kadar çok sırnaşması.

    Macron da buna Fransız tarzıyla yanıt vermek istedi. Cumhurbaşkanının tabloidin 'Fransız sırnaşık kokarca' manşeti karşısında gülmekten kendini alamayan fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı. 

    Melania Trump ve Brigitte Macron
    © REUTERS / Brian Snyder
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    Macron, iki günlük ziyaretini tamamlayıp Avustralya'dan ayrılırken ''Bir gazete fena dalgasını geçmiş, çok güldüm, özellikle de çizgi film karakterinin Fransız aksanı aklıma geldiğinde'' açıklamasını yaptı.

    Fransız lider, İngilizce konuşurken gaf yaptığını ima ederek ''Tüm konuşmalarını İngilizce yapabilen hiçbir Avrupa lideri bulamazsınız'' dedi.

    Böylece AB'den de çıkmakta olan İngilizleri Avrupalı saymadığını da belli etti.

    Brigitte Macron
    © AFP 2018 / JEAN-FRANCOIS MONIER
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    'MACRON'UN İLTİFATI EŞİMİN GURURUNU OKŞADI'

    Eşi kendisinden 25 yaş büyük olan 40 yaşındaki Macron, yaptığı gafın medyada ve kamuoyunda kopardığı şamatanın Turnbull ile eşini çok güldürdüğünü de söyledi.

    Daha da ileri giden Avustralya Başbakanı, Macron'un 'leziz' gafı karşısında eşi Lucy'nin 'gururunun okşandığını' ileri sürdü.

    Turnbull, ''Lucy, Cumhurbaşkanı'nın iltifatını hem sevimli hem de unutulmaz bulduğunu söylememi benden rica etti'' dedi.

    Etiketler:
    Pepé Le Pew, Merrie Melodies, Looney Tunes, Warner Bros, Daily Telegraph, Lucy Turnbull, Malcolm Turnbull, Emmanuel Macron, Fransa, Avustralya
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