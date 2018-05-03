Ermenistan'da bankada ateş açıldı: 1 kişi öldü, 2 kişi yaralı

Ermenistan'ın başkenti Erivan'daki bir bankada kimliği belirsiz bir kişi tarafından ateş açıldı. Olayda bir banka görevlisi öldü, bir diğer banka görevlisi ile bir polis memuru da yaralandı. Saldırganın soygun amaçlı girdiği, ancak başarısız olduğu belirtildi.