Ermenistan'da bankada ateş açıldı: 1 kişi öldü, 2 kişi yaralı

Saldırının başkent Erivan'da gerçekleştiğini belirten Janoyan "Saldırı sonucunda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı" dedi.
'SALDIRGAN YAKALANDI'
Janoyan, polisin saldırganı etkisiz hale getirip yakaladığını belirtti.
'HSBC ŞUBESİYDİ, SALDIRGANIN EL BOMBASI VARDI'
Ermenistan polisinden gelen son açıklamada ise saldırı gerçekleştirilen bankanın HSBC şubesi olduğu, saldırganın yanında bıçak, el bombası ve bir av tüfeğin bulunduğu belirtildi.
BANKA GÖREVLİSİ ÖLDÜ'
Polisin açıklamasında, ölen kişinin banka görevlisi, yaralananlardan birinin de polis olduğu bilgisi verildi.
"İki banka görevlisini yaraladı, yaralananlardan biri öldü" ifadeleri kullanılan açıklamaya göre, saldırgan bankadan paraları çaldıktan sonra kaçmayı başaramadı. Etrafını saran polislere direndi, bir polis yaralandı. Ancak güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucunda etkisiz hale getirilip polis merkezine götürüldü.
Bankadaki olay, Ermenistan'da nisandan beri yaşanan siyasal gerilimin devam ettiği bir döneme denk geldi.
Eylemler eski devlet başkanı Serj Sarkisyan'ın başbakanlık görevine gelmesine karşı başlamıştı. Protestoların ardından Sarkisyan istifa etmişti.
İktidardaki Cumhuriyetçi Parti'nin destek vermesi halinde, protestolara liderlik eden ve Yelq partisinin adayı Nikol Paşinyan ülkenin yeni başbakanı olacak.
Parlamentoda başbakanın belirlenmesi için düzenlenecek oylama için 8 Mayıs tarihi verilmişti.
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