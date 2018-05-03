Paşinyan'dan ‘protestolara ara verin' çağrısı: Her halükârda kazanacağız

Ermenistan'da Yelq partisinin başbakan adayı ve protestoların lideri Nikol Paşinyan, iktidardaki Cumhuriyetçi Parti'nin kendisini desteklemesi yönünde görüşmeler yapmak için protestoculara eylemlere ara verme çağrısı yaptı. Paşinyan "Her halükârda kazanacağız" dedi.

Ermenistan'da Yelq partisinden başbakan adayı ve protestoların lideri Paşinyan dün, Erivan'daki Cumhuriyet Meydanı'da sokaktaki binlerce kişiye protestoları durdurup evlerine ve okullarına dönme çağrısı yaptı.

Paşinyan, "Yarın parlamentoda diğer partilerle çalışma gerçekleştirecek, Cumhuriyetçi Parti'nin yaptığı açıklamaların doğru olup olmadığı yönünde gerekli garantileri alacağız. Siz de bu arada dinleneceksiniz. Parlamentodaki çalışmalarımızdan sonra bilgi vereceğiz" dedi.

'TETİKTE OLUN, TEKRAR SOKAĞA ÇIKABİLİRSİNİZ'

Paşinyan, protestoculara Facebook üzerinden yapacağı açıklamaları takip etme ve görüşmelerin istedikleri gibi gitmemesi halinde tekrar sokaklara dönebileceklerini ifade etti. Paşinyan "Tetikte olmalıyız" ifadesini kullandı.

'HER ŞEY UYGUN DURUMDA'

Paşinyan, Kommersant gazetesine yaptığı açıklamada da "Şimdilik her şey bize uyuyor. Bize uymayan bir senaryo yok. Her halükârda kazanabileceğimiz bir pozisyondayız" dedi.

'RUSYA'NIN TEPKİSİ İYİ'

© REUTERS / Gleb Garanich Ermenistan’da iktidar partisi: Başbakanın seçilmesini sağlayacağız

Rusya'nın Ermenistan'da olanlara yönelik tepkisini nasıl bulduğu sorusunu yanıtlayan Paşinyan "Normal, çok iyi. Hareketimize, Ermeni halkının düşüncelerine saygı duydukları, içişlerimize karışmayacakları şeklinde bir izlenim yaratıyorlar. Tıpkı bizim onlara yapmayacağımız gibi. Cumhuriyetçiler bizi Rusya'nın, Rusya'yı da bizim içişlerimize karışmaya ikna etmeye çalışıyorlar. Bense net olarak şunu söylüyorum: Ne şimdi ne de meşru zaferimizden sonra karışacağız. Rusya da bizimkine karışmayacak. Sadece dış politika meselelerini konuşacağız" ifadelerini kullandı.

Paşinyan, Rus parlamenterle görüşmesi olduğunu ve görüşmelerin dostça tamamlandığını ifade etti.

CUMHURİYETÇİ PARTİ VEKİLLERİN ÜÇTE BİRİNİN DESTEKLEDİĞİ ADAYA DESTEK VERECEK

İktidardaki Cumhuriyetçi Parti'nin parlamentodaki grup başkanı Vagram Bagdasaryan ise partisinin başbakanlık seçimleri için aday çıkarmayacağını ve 8 Mayıs'ta yapılacak ikinci turda başbakanın seçileceğini belirtti ayrıca protestoculara yolları açma çağrısı yaptı.

Son olarak Erivan'da hayatı durdurma noktasına getiren eylemler sonrasında iktidar partisi, muhalif Paşinyan'ın başbakan adaylığını destekleyeceğini açıkladı.

Bagdasaryan, Paşinyan ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada "İster Paşinyan ister başka bir aday olsun, parlamentodaki vekillerin 3'te 1'nin desteklediği adayı biz de destekleyeceğiz ve 8 Mayıs'ta Ermenistan bir başbakana sahip olacak" dedi.

Eğer 8 Mayıs'ta da bir başbakan seçilemezse parlamento feshedilecek ve erken seçim çağrısı yapılacak.

Ermenistan'da yaklaşık 2 hafta süren protestoların ardından başbakan olan Eski Devlet Başkanı Serj Sarkisyan istifa etmişti.

Daha sonra protestolara liderlik eden Paşinyan Yelq partisi tarafından aday gösterilmişti. Parlamentodaki iki partinin desteklediği Paşinyan Cumhuriyetçi Parti'nin destek vermemesi nedeniyle 1 Mayıs'ta parlamentodaki seçimde yeterli oy alamamış ve seçilememişti.

Başkent Erivan'da on binlerce kişi bunun ardından sokağa çıkmış ve çok sayıda yolu kapatmıştı.

105 koltuklu Ermenistan Parlamentosu'nda Cumhuriyetçi Parti'nin 58 milletvekili bulunuyor. Parlamentoda başbakan seçilebilmesi için bir adayın en az 53 oy alması gerekiyor.