İspanya Başbakanı Rajoy'dan kendini fesheden ETA'ya: Suçları için cezasızlığa yer yok

İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, ayrılıkçı 'Bask Yurdu ve Özgürlük' (ETA) örgütünün kendisini feshettiğini duyurması sonrası yaptığı açıklamada, ülkesinin örgüte yönelik politikasının değişmeyeceğini söyledi. Fesih duyurusunu 'propaganda' olarak niteleyen Rajoy "Ne yaparlarsa yapsınlar, suçları için cezasızlığa yer yok" dedi.

© AP Photo / Gara ETA kendini feshetti

İspanya Başbakanı Rajoy, İspanya'nın kuzeyi ile Fransa'nın güneybatısında Basklar'a ait bağımsız bir devlet kurmak için onlarca yıl mücadele veren ETA'nın örgütü feshettiği açıklamasını 'gürültü ve propaganda' olarak niteledi.

ETA İspanya basınında yer alan mektubunda 40 yıldır süren silahlı mücadelesini sonlandırdığını, 'tüm yapılarını ve siyasi inisiyatifini feshettiğini' duyurmuştu.

Ancak Rajoy örgüt üyelerinin 'cezasız' kalmayacağını söyledi.

'ONLARA HİÇBİR ŞEY BORÇLU DEĞİLİZ'

Rajoy, Logrono kentinde yaptığı açıklamada "ETA ne yaparsa yapsın, suçları için cezasızlığa yer yok. ETA ortadan yok olduğunu duyurabilir ancak ne suçları ne de onları takip edip cezalandırmak için yapılan çabalar yok olur" dedi.

Rajoy sözlerini "Onlara hiçbir şey borçlu değiliz ve teşekkür edecek bir şeyimiz yok" diye sürdürdü.

BASK LİDER: ETA ASLA VAR OLMAMALIYDI'

İspanya'nın özek Bask bölgesinin lideri Iñigo Urkullu ise El Pais'e yaptığı açıklamada ETA'nın kendini feshetmesinin 'tek taraflı, etkili ve koşulsuz' olmasını umduğunu söyledi.

Örgütün bunu 'Bask toplumuna ve insanlığın tamamına borçlu' olduğunu söyleyen Urkullu "ETA asla var olmamalıydı. Bu (fesih) 60 yıllık karanlık bir dönemi sonlandırdı" diye konuştu.