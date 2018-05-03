Almanya’da, Kuzey Akım 2’nin yapımı başladı

Nord Stream 2 AG şirketinden yapılan açıklamaya göre, Almanya’nın Lubmin şehrinde, Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattının karaya çıkış noktasının yapımı başladı.

Yapım sürecine toprak çalışmaları, idari binaların yapımı ve ayrıca boru hattının kıyıya çıkış noktasındaki montaj çalışmalarına hazırlık çalışmaları dahil.

Şirketten yapılan açıklamada, tüm yapım çalışmalarının verilen izinlere uygun hayata geçirildiği kaydedildi.

Kuzey Akım 2 projesi, toplam kapasitesi 55 milyar metreküp olan 2 hattın yapımını öngörüyor.

Borular, Rusya kıyısından Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya kadar mevcut Kuzey Akım boru hattının yanında döşenecek.

Almanya hükümeti, mart ayı sonlarında Kuzey Akım 2 yapımı için izin vermişti. Daha önce Finlandiya'dan da izin alınmıştı.

Nord Stream 2 AG, önümüzdeki aylarda Rusya, İsveç ve Danimarka'dan da izin bekliyor.