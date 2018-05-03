Almanya’da, Kuzey Akım 2’nin yapımı başladı

Yapım sürecine toprak çalışmaları, idari binaların yapımı ve ayrıca boru hattının kıyıya çıkış noktasındaki montaj çalışmalarına hazırlık çalışmaları dahil.
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Şirketten yapılan açıklamada, tüm yapım çalışmalarının verilen izinlere uygun hayata geçirildiği kaydedildi.
Kuzey Akım 2 projesi, toplam kapasitesi 55 milyar metreküp olan 2 hattın yapımını öngörüyor.
Borular, Rusya kıyısından Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya kadar mevcut Kuzey Akım boru hattının yanında döşenecek.
Almanya hükümeti, mart ayı sonlarında Kuzey Akım 2 yapımı için izin vermişti. Daha önce Finlandiya'dan da izin alınmıştı.
Nord Stream 2 AG, önümüzdeki aylarda Rusya, İsveç ve Danimarka'dan da izin bekliyor.
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