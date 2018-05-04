Salisbury şehir merkezinde şüpheli paket alarmı

Rusya ile İngiltere arasındaki Skripal davasında gündeme gelen İngiltere'deki Salisbury şehrinin merkezi, içinde beyaz toz olduğu belirtilen bir şüpheli paket nedeniyle kapatıldı. Ancak incelemeler sonucu pakette şüpheli bir maddeye rastlanmadı.

Wiltshire Kontluğu'na bağlı Salisbury kent merkezi içinde beyaz toz olduğu belirtilen bir şüpheli paket nedeniyle tahliye edildi.

Polis bir ofise gönderildiği belirtilen paket hakkında incelemeler yaptı.

Here we go again! Suspicious package incident at Millford House offices on Millford Street in #Salisbury although not believed to be related to the Russian Spy Poisoning incident. pic.twitter.com/WCDEnjRuD3 — Simon Ward Photography (@SimonWardPhoto) May 4, 2018

​Salisbury'nin adı eski Rus ajan Sergey Skripal ile kızı Yuliya'nın kimyasal maddeyle zehirlendiği iddiaları sonrası tüm dünya tarafından tanınmıştı.

Skripal'ler 4 Mayıs'ta Salisbury'deki alışveriş merkezi yakınında bilinçlerini kaybetmiş halde bulunmuştu.

İngiltere Rusya'yı Skripal'lere A-234 (Noviçok) adlı kimyasal madde ile saldırı yapmakla suçlamış, Moskova suçlamayı kesin bir dille reddetmişti.

ŞÜPHELİ MADDEYE RASTLANMADI

The Sun'ın aktardığına göre polis pakette herhangi bir şüpheli maddeye rastlanmadı.

Wltshire polis sözcüsü "Milford Caddesi'ndeki bir adresteki şüpheli paket haberi sonrası itfaiye servisindeki maslektaşlarımız olay yerine gitti ve paketin şüpheli olmadığı bilgisini teyit etti. Şüpheli bir madde içerdiği söylenen paket test edildi ve içinde gıda maddesi olduğu anlaşıldı" dedi.