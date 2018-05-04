Salisbury şehir merkezinde şüpheli paket alarmı

Wiltshire Kontluğu'na bağlı Salisbury kent merkezi içinde beyaz toz olduğu belirtilen bir şüpheli paket nedeniyle tahliye edildi.
Polis bir ofise gönderildiği belirtilen paket hakkında incelemeler yaptı.
Here we go again! Suspicious package incident at Millford House offices on Millford Street in #Salisbury although not believed to be related to the Russian Spy Poisoning incident. pic.twitter.com/WCDEnjRuD3— Simon Ward Photography (@SimonWardPhoto) May 4, 2018
Skripal'ler 4 Mayıs'ta Salisbury'deki alışveriş merkezi yakınında bilinçlerini kaybetmiş halde bulunmuştu.
İngiltere Rusya'yı Skripal'lere A-234 (Noviçok) adlı kimyasal madde ile saldırı yapmakla suçlamış, Moskova suçlamayı kesin bir dille reddetmişti.
Just another afternoon in sunny #Salisbury #suspiciouspackage pic.twitter.com/ByGY2Pjw5r— Ellie Harries (@ellie_harries) May 4, 2018
ŞÜPHELİ MADDEYE RASTLANMADI
The Sun'ın aktardığına göre polis pakette herhangi bir şüpheli maddeye rastlanmadı.
Wltshire polis sözcüsü "Milford Caddesi'ndeki bir adresteki şüpheli paket haberi sonrası itfaiye servisindeki maslektaşlarımız olay yerine gitti ve paketin şüpheli olmadığı bilgisini teyit etti. Şüpheli bir madde içerdiği söylenen paket test edildi ve içinde gıda maddesi olduğu anlaşıldı" dedi.
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