OPCW, Skripal vakasında kullanılan kimyasalın miktarını belirleyemiyor

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün (OPCW) eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızı Yuliya'nın Salisbury'de zehirlenmesi olayında kullanılan kimyasalın miktarını belirleme imkânı olmadığı bildirildi.

Örgütün basın sekreterinin konuyla ilgili yayınladığı açıklamada, "OPCW 4 Mart 2018'de Salisbury'de kullanılmış olan sinir gazının miktarını değerlendiremiyor veya belirleyemiyor. Muhtemelen miktarı miligram olarak değerlendirilmeli" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, "Bununla birlikte, OPCW teknik ekibi tarafından toplanan örneklerin analizi, tespit edilen kimyasalın oldukça saf, dayanıklı olduğunu ve hava koşullarından etkilenmediğini ortaya çıkardı" dendi.