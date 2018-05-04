OPCW, Skripal vakasında kullanılan kimyasalın miktarını belirleyemiyor

Örgütün basın sekreterinin konuyla ilgili yayınladığı açıklamada, "OPCW 4 Mart 2018'de Salisbury'de kullanılmış olan sinir gazının miktarını değerlendiremiyor veya belirleyemiyor. Muhtemelen miktarı miligram olarak değerlendirilmeli" ifadelerine yer verildi.
© Sputnik / Vladimir Astapkovich
Açıklamada ayrıca, "Bununla birlikte, OPCW teknik ekibi tarafından toplanan örneklerin analizi, tespit edilen kimyasalın oldukça saf, dayanıklı olduğunu ve hava koşullarından etkilenmediğini ortaya çıkardı" dendi.
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