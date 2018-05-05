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    İngiltere / Müslüman

    Yahudiler ve Müslümanlar 'Avrupa değerlerine' karşı isyanda

    © AP Photo / Jon Super
    Avrupa
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    Danimarka ve Norveç yönetimleri 16 yaş altı çocuklar için sünneti yasaklamaya hazırlanıyor. Avrupalı Müslümanlar ve Yahudiler, haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle uygulamayı protesto ederken, medya skandalın bu ülkelerde erken parlamento seçimlerine yol açabileceği belirtiliyor.

    Almanya’daki Müslüman cemaatler
    © AP Photo / Markus Schreiber
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    Norveç ve Danimarka'daki sünnet yasasıyla ilgili gerilim zirveye ulaşmış durumda.

    Danimarka'da medya, iktidardaki koalisyonun bu konuda fikir birliğine sahip olmadığını iddia ediyor ve krizin kapıda olduğu tahmininde bulunuyor. Her şey, 47 bin vatandaşın imzaladığı toplu dilekçeyle başladı. Ülke yasalarına göre, en az 30 bin imza toplayan dilekçeler parlamento tarafından incelenmek zorunda.

    Tartışmaların ne sonuçlar doğuracağı henüz bilinmiyor. Avrupa Hahamlar Konseyi'nden Sputnik'e yapılan açıklamada, Danimarka'nın öncü partileri Venstre (sol), Muhafazakar Halk Partisi ve Liberal Parti'nin katiyen yasağa karşı olduğu kaydedildi. Ancak vekiller kendi takdirine göre oy verebiliyor, bu yüzden partilerin konsolide duruşu söz konusu değil.

    'ÇOCUK SAĞLIĞI İÇİN TEHLİKELİ'

    Alternative für Deutschland (AfD)
    © AFP 2018 / DPA / Julian Stratenschulte
    Almanya'nın göçmen karşıtı partisinde anti-semitizm bölünmesi
    16 yaşına kadarki erkek çocuklar için sünneti yasaklama fikri aslında hekimlere ait. Danimarka Tabipler Birliği, geçtiğimiz kış aylarında, sünnetin çocukların sağlığı için tehlikeli olduğunu ve ‘sünnet edilenin bilgilendirilmesi ve izni' gerektiğini açıkladı.

    Açıklamada, "Erkek çocuğu 18'e bastığında, böyle ameliyata kendisi karar vermeli" dendi.

    Komşu Norveç'te bu hikaye bir yıl önce başladı. Çocuk ombudsmanı Anne Lindboe, devlet radyosu NRK'ya açıklamasında, sünnetin hiçbir tıbbi gerekçesinin bulunmadığını belirterek, "Norveç'in tıp topluluğu net bir biçimde şunu ortaya koydu: bu süreç küçük erkek çocukları için çok acı verici" dedi.

    Hükümet, sağlık uzmanlarına kulak verdi. 16 yaş altı çocuklar için sünnetin yasaklanmasını öngören tasarı parlamentoya sunuldu. Göçmen karşıtı İlerleme Partisi, bu konuda istekli parti oldu. Ancak partinin lideri, Başbakan Siv Jensen beklenmedik bir biçimde tasarıya karşı çıktı.

    Başbakanın duruşu, soruna nokta koymak yerine tartışmaları daha da alevlendirdi. Yerel Yahudiler, tasarının en kısa zamanda kabul edilmesinden korkuyor.

    'YAHUDİ TOPLUMUNUN VARLIĞI SONA ERECEK'

    Norveç'in baş hahamı Joab Malkior, "Biz çok korkuyoruz, zira tasarının kabul edileceği gün Yahudi toplumunun varlığı sona erecek. Bu, geleneklerimize indirilen darbe. Ancak biz ülke kanunlarını ihlal etmek istemiyoruz, bu yüzden ülkeyi terk edeceğiz. Norveç'i seviyoruz, Yahudiler açısından çok iyi bir ülke. Ancak bu sorun tüm artıların üzerini çiziyor" diye açıkladı.

    Halihazırda Norveç'te yaklaşık 3 bin Yahudi'nin yaşadığını ve bu insanların Norveçliler hoş karşılanmadığını belirten Malkior, "Sünnet, Norveçliler için kabul edilemez, çünkü onların kültürel modellerine uymuyor. Biz ise bu yasağın din özgürlüğümüzün yanında çocuklarımızı değerlerimize uygun olarak büyütme hakkımızı da ihlal edecek" dedi.

    'PARLAMENTO KABUL ETMEMELİ'

    Stockholm
    © REUTERS / Ints Kalnins
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    Norveç ve Danimarka dışında İzlanda'da da sünnet yasağı tartışılıyor. Ülkede, sünnet yasağını ihlal edenler için 6 yıl hapis cezası getirilmek isteniyor. Avrupa'daki Yahudiler bu bağlamda, Sovyetler Birliği'nde bile benzer durumda 5 yıl hapis cezasının verildiğini hatırlatıyor.

    Avrupa Hahamlar Konseyi Başkanı Pinchas Goldschmidt, "Bizi herkes duydu. İzlanda hükümeti, parlamentoya bu tasarıyı kabul etmemeyi tavsiye etti. Tasarı, ilgili komiteye iade edildi. Elimizdeki bilgilere göre tasarı parlamentodan geçmeyecek. Tasarıyı gömecekler" dedi.

    'MÜCADELEMİZİN YENİ TURUNA HAZIRLANIYORUZ'

    Alternative für Deutschland (AfD)
    © AFP 2018 / DPA / Julian Stratenschulte
    Almanya'nın göçmen karşıtı partisinde anti-semitizm bölünmesi
    İzlanda'daki Yahudi topluluğu sadece 250 kişi ve  bir hahamları bulunmuyor. Ancak tasarı, diğer Avrupa ülkeleri için tehlikeli emsal teşkil edebileceği nedeniyle büyük ses getirmişti. Avrupa Hahamlar Konseyi'nden bir kaynağın verdiği bilgiye göre, İzlanda hükümeti, Avrupa kıtasındaki Müslümanlar, Katolikler ve Protestanlardan öfke dolu mektuplar aldıktan sonra tasarıya karşı çıktı.

    Bu konu, Letonya'nın başkenti Riga'da düzenlenen Avrupa Hahamlar Konferansı'nda da ele alındı. Yahudi topluluklarının liderleri, Avrupa'nın diğer ülkelerinde bu tür yasaklara izin vermemek için etkisini kullanma kararını aldı.

    Fransa'nın baş hahamı Haim Corsia, "Mevcut Cumhurbaşkanı, sünnetin yasaklanmayacağı yönünde bize söz verdi" diye açıkladı.

    Ama İskandinav ülkeleri ve Belçika'daki Yahudiler, kendi hükümetlerinden böyle garantiler alamadı. Hatta böyle bir garanti alabileceğine inanmıyorlar.

    Goldschmidt, "Mücadelemizin yeni turuna hazırlanıyoruz. Avrupa'da politikacılar arasında güçlenen popülizmin çeşitli ayinleri yasaklama eğilimine etkisi olacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

    Bu tehdidin, Yahudileri ve Müslümanları birbirine yakınlaştırdığını söyleyen Goldschmidt, "Politikacılar, Ortadoğu göçmenleri arasında, sünnetin sıkça profesyonellikten uzak yapıldığına işaret ediyor. Müslüman topluluğundaki bu sorun yüzünden Yahudiler de zarar gördü. Müslümanlarla ortak sorunlarımız var ve sünnet yasağı bunlardan biri. Böyle emsallerin hiçbir zaman yaşanmaması bizim için çok önemli" dedi.

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    Etiketler:
    Yahudi, Müslüman, Pinchas Goldschmidt, Joab Malkior, Danimarka, Norveç
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