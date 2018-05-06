Fransa’da sığınmacıların saldırısında 2 özel kuvvet polisi yaralandı

Haberde, aynı gün erken saatlerde özel kuvvet ekiplerinin yasadışı kurulan 2 göçmen kampını dağıtmak amacıyla operasyon düzenlediği ifade edildi.
Saldırıya uğrayan polisler takviye kuvvet çağırmak zorunda kaldı. Polis saldırganlara karşı göz yaşartıcı gaz kullandı. Saldırganlardan hiçbiri gözaltına alınmadı.
Calais'te daha önce sayıları 10 bine yaklaşan sığınmacılar, hükümetin kararıyla tahliye edilerek Fransa'nın farklı bölgelerine dağıtılmıştı. Yetkililer, şu anda Calais'te 300-400 civarında sığınmacının olduğunu ve bunların yüzde 70'e yakınının 18 yaşın altındakilerden oluştuğunu kaydediyor.
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