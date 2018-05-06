Fransa’da sığınmacıların saldırısında 2 özel kuvvet polisi yaralandı

© REUTERS / Charles Platiau Afgan sığınmacı: Fransa kadar acımasızını görmedim

BFM TV kanalının aktardığına göre olay, dün akşam Calais’teki sanayi bölgesinde, (İngiltere’ye geçmek isteyen sığınmacıların 2000’de kurduğu ve 2016’da tahliye edilen) ‘Jungle’ (Vahşi Orman) kampının ve yemek dağıtımı yapılan alanın yakınında meydana geldi.

Haberde, aynı gün erken saatlerde özel kuvvet ekiplerinin yasadışı kurulan 2 göçmen kampını dağıtmak amacıyla operasyon düzenlediği ifade edildi.

Saldırıya uğrayan polisler takviye kuvvet çağırmak zorunda kaldı. Polis saldırganlara karşı göz yaşartıcı gaz kullandı. Saldırganlardan hiçbiri gözaltına alınmadı.

Calais'te daha önce sayıları 10 bine yaklaşan sığınmacılar, hükümetin kararıyla tahliye edilerek Fransa'nın farklı bölgelerine dağıtılmıştı. Yetkililer, şu anda Calais'te 300-400 civarında sığınmacının olduğunu ve bunların yüzde 70'e yakınının 18 yaşın altındakilerden oluştuğunu kaydediyor.