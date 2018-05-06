Macron: Rusya’nın kendi içine kapanmasına izin vermeye niyetim yok

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 'tarihe geçecek ve stratejik bir diyalog kurmak' istediğini belirtti.
Fransız lider "Vladimir Putin, Rusya’ya büyüklüğünü geri kazandırmayı hayal ediyor. Benim için Rusya, yaşadığımız demokrasiyi hiçbir zaman bilmese dahi Avrupa’nın bir parçası" ifadelerini kullandı.
Ülkenin iç işlerine müdahale konusundaki duruşunu sürdüreceğini dile getiren Macron, "Bu tür girişimlerin gerçekleşmesine izin vermeyeceğiz. Ancak bu tutumla birilerinin saygısını kazanabilirsiniz. Rus propagandası, ülkemizdeki yoğunluğunu azalttı ve Suriye’yle ilgili haklı diyaloğumuz mesajlarımızın Suriye rejimine ulaşmasını sağladı" diye konuştu.
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