Macron: Rusya’nın kendi içine kapanmasına izin vermeye niyetim yok

Fransız basınına konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Rusya'nın Avrupa'nın bir parçası olduğunu, kendi içine kapanmasına izin vermeyeceğini, Rusya lideri Putin'le de tarihe geçecek bir diyalog kurmak istediğini belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 'tarihe geçecek ve stratejik bir diyalog kurmak' istediğini belirtti.

© AFP 2018 / Etienne LAURENT İçki içtikten sonra 'Putin'le eşit olduğunu' söyleyen Macron, sosyal medyanın hedefi oldu

Le Journal du dimanche’e açıklamalarda bulunan Macron, 'Rusya’yı Avrupa’ya kenetleme ve Rusya’ya kendi içine kapanmasına izin vermeme' niyetinde olduğunu söyledi.

Fransız lider "Vladimir Putin, Rusya’ya büyüklüğünü geri kazandırmayı hayal ediyor. Benim için Rusya, yaşadığımız demokrasiyi hiçbir zaman bilmese dahi Avrupa’nın bir parçası" ifadelerini kullandı.

Ülkenin iç işlerine müdahale konusundaki duruşunu sürdüreceğini dile getiren Macron, "Bu tür girişimlerin gerçekleşmesine izin vermeyeceğiz. Ancak bu tutumla birilerinin saygısını kazanabilirsiniz. Rus propagandası, ülkemizdeki yoğunluğunu azalttı ve Suriye’yle ilgili haklı diyaloğumuz mesajlarımızın Suriye rejimine ulaşmasını sağladı" diye konuştu.