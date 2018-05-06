Fransa'da İslam tartışması: Kuran'dan Yahudi karşıtı ayetler çıkarılsın

Le Parisien gazetesinin 22 Nisan tarihli baskısında yayımlanan bildiriye yönelik farklı kesimlerden tepkiler geldi.
'YAHUDİLERE YÖNELİK ŞİDDETİN SORUMLUSU KURAN MI?'
Oğraş, "Avrupa'da Engizisyon döneminde Yahudi çocuklarını kurtaran Osmanlı veya Afrikalı Müslümanlar, Kur'an-ı Kerim'e dayanarak bunu yaptılar. Şimdi bizi, bu kitabın Yahudilere yönelik şiddetin sorumlusu olduğuna mı inandırmak istiyorlar" dedi.
'DEAŞ NEYSE BU 300 FRANSIZ DA AYNI'
Kur'an-ı Kerim'in bazı ayetlerinin değiştirilmesi veya çıkarılması çağrıları yapan bu kişilerin "barbar ve ahlak dışı" bir taleple terör örgütü DEAŞ'ın ideolojik akrabalığına kayıt yaptırdıklarını ilan ettiklerini belirten Çelik, "DEAŞ'ın en yakın ideolojik akrabası olduklarını ancak bu şekilde anlatabilirlerdi. Ancak siyasal psikiyatrinin konusu olacak bu yaklaşım, Avrupa'nın ortasında nasıl bir barbarlığın yükseldiğini, en az DEAŞ kadar tehlikeli bu zihniyetin kendisini nasıl bazı kavramların arkasına sakladığını ifşa ediyor" ifadelerini kullanmıştı.
Kur’an-ı Kerim kimsenin yap-boz tahtası değildir. Kutsal kitabımızdır. Vahyolunduğu gibi kıyamete kadar korunacaktır.— Ibrahim Kalin (@ikalin1) 6 Mayıs 2018
Anti-Semitizm Avrupa’da ortaya çıkmış bir nefret ideolojisidir. Bu sorunu çözmek isteyen Batılılar kendi kaynaklarını sorgulasınlar.
'KUR'ANI KERİM KİMSENİN YAPBOZ TAHTASI DEĞİLDİR'
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da bildiriye Twitter hesabından tepki göstererek, "Modern çağda cehalet ve hamâkat bu kadar olabilir. Kur'an-ı Kerim kimsenin yapboz tahtası değildir. Kutsal kitabımızdır. Vahyolunduğu gibi kıyamete kadar korunacaktır. Antisemitizm Avrupa'da ortaya çıkmış bir nefret ideolojisidir. Bu sorunu çözmek isteyen Batılılar kendi kaynaklarını sorgulasınlar." açıklamasında bulunmuştu.
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