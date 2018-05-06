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    Kuran-ı Kerim/Müslüman/İslamiyet

    Fransa'da İslam tartışması: Kuran'dan Yahudi karşıtı ayetler çıkarılsın

    © REUTERS / Vincent Kessler
    Avrupa
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    Fransa'da, aralarında eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, üç eski başbakan, Yahudi ve Hristiyan cemaati temsilcileriyle yazarların da bulunduğu 300 kişinin imzasıyla yayınlanan Kur'an-ı Kerim'den "şiddet ve Yahudi karşıtı fikirleri yaydığı gerekçesiyle bazı ayetlerin çıkarılması" yönündeki bildiri yayımladı.

    Le Parisien gazetesinin 22 Nisan tarihli baskısında yayımlanan bildiriye yönelik farklı kesimlerden tepkiler geldi.

    'YAHUDİLERE YÖNELİK ŞİDDETİN SORUMLUSU KURAN MI?'

    Kur'an-ı Kerim
    © AFP 2018 / Arşiv
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    Fransa İslam Konseyi (CFCM) Başkanı Ahmet Oğraş, bildiriye imza atan kişiler arasında Fransa eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, üç eski başbakan ve Fransa Yahudi ve Hristiyan kuruluşlarının liderlerinin de olduğuna değinerek, bunun şaşkınlık yarattığını söyledi.

    Oğraş, "Avrupa'da Engizisyon döneminde Yahudi çocuklarını kurtaran Osmanlı veya Afrikalı Müslümanlar, Kur'an-ı Kerim'e dayanarak bunu yaptılar. Şimdi bizi, bu kitabın Yahudilere yönelik şiddetin sorumlusu olduğuna mı inandırmak istiyorlar" dedi.

    'DEAŞ NEYSE BU 300 FRANSIZ DA AYNI'

    Mısır’da yaşayan 58 yaşındaki hattat Saad Muhammed, dünyanın en uzun Kuran’ını yaptı. Muhammed’in 700 metre uzunluğundaki rulo halindeki bu Kuran’ın tamamını yazması 3 yılını aldı.
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    Bildiriye tepki gösteren Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, "İnsanlık rehberi Kur'an'dan insan karşıtı bağnazlık ve şiddet çıkaran DEAŞ neyse, bu 300 Fransız da aynı" demişti.

    Kur'an-ı Kerim'in bazı ayetlerinin değiştirilmesi veya çıkarılması çağrıları yapan bu kişilerin "barbar ve ahlak dışı" bir taleple terör örgütü DEAŞ'ın ideolojik akrabalığına kayıt yaptırdıklarını ilan ettiklerini belirten Çelik, "DEAŞ'ın en yakın ideolojik akrabası olduklarını ancak bu şekilde anlatabilirlerdi. Ancak siyasal psikiyatrinin konusu olacak bu yaklaşım, Avrupa'nın ortasında nasıl bir barbarlığın yükseldiğini, en az DEAŞ kadar tehlikeli bu zihniyetin kendisini nasıl bazı kavramların arkasına sakladığını ifşa ediyor" ifadelerini kullanmıştı.

    'KUR'ANI KERİM KİMSENİN YAPBOZ TAHTASI DEĞİLDİR'

    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da bildiriye Twitter hesabından tepki göstererek, "Modern çağda cehalet ve hamâkat bu kadar olabilir. Kur'an-ı Kerim kimsenin yapboz tahtası değildir. Kutsal kitabımızdır. Vahyolunduğu gibi kıyamete kadar korunacaktır. Antisemitizm Avrupa'da ortaya çıkmış bir nefret ideolojisidir. Bu sorunu çözmek isteyen Batılılar kendi kaynaklarını sorgulasınlar." açıklamasında bulunmuştu.

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    Etiketler:
    Kuran-ı Kerim, Le Parisien, Ömer Çelik, İbrahim Kalın, Nicolas Sarkozy, Fransa
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