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    Immortal Regiment WWII commemoration march

    Avrupa’nın birçok kentinde 'Ölümsüz Alay' yürüyüşü yapıldı

    © Fotoğraf: The Great Patriotic War facebook
    Avrupa
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    Sovyetler Birliği’nin Nazi Almanyası’nı yenilgiye uğratmasının 73. yıldönümü olan Zafer Günü öncesinde Nazilere karşı savaşırken ölenler anısına düzenlenen ‘Ölümsüz Alay’ yürüyüşü, Avrupa’nın birçok kentinde yapıldı.

    İspanya'nın birçok kentinde bugün 'Ölümsüz Alay' yürüyüşü yapıldı. Başta başkent Madrid olmak üzere Barcelona, Alicante, Santander, San Sebastian ve Lloret de Mar kentlerinde yüzlerce kişi 2. Dünya Savaşı'nda Nazilere karşı savaşırken ölenler anısına yürüdü.

    Polis yetkililerinin verdiği bilgiye göre sadece Madrid'de düzenlenen yürüyüşe, ellerinde bayraklarla ve savaş yıllarında söylenen şarkılarla yaklaşık 500 kişi katıldı.

    LİZBON'DAKİ 'ÖLÜMSÜZ ALAY' YÜRÜYÜŞÜNE YULİYA SAMOYLOVA ÖNCÜLÜK ETTİ

    Portekiz'in başkenti Lizbon'da 2. Dünya Savaşı kahramanlarının anısına düzenlenen yürüyüşe, 8-12 Mayıs tarihleri arasında burada yapılacak olan Eurovision uluslararası şarkı yarışmasında Rusya'yı temsil edecek olan şarkıcı Yuliya Samoylova öncülük etti.

    Rusya'nın Portekiz Büyükelçiliği'nden Sputnik'e yapılan açıklamada, bugünkü yürüyüşe bin 200 kişinin katıldığı belirtildi.

    MANCHESTER'DEKİ 'ÖLÜMSÜZ ALAY' YÜRÜYÜŞÜ YAKLAŞIK 200 KİŞİNİN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİ

    Berlin'de Zafer Günü kutlamaları
    © REUTERS / Fabrizio Bensch
    Berlin'de 'Ölümsüz Alay' yürüyüşü yapıldı
    Sputnik'e konuşan Rusya'nın İngiltere Büyükelçiliği yetkilisi, ülkenin kuzeybatısındaki Manchester kentinde bugün düzenlenen anma yürüyüşüne 150 ila 200 kişi katıldığını bildirdi.

    Yürüyüşe Manchester kent idaresi yetkililerinin, İngiliz savaş gazilerinin Britanya Kraliyet Lejyonu (The Royal British Legion) savaş gazilerinin, Rusya Ortodoks Kilisesi yetkililerinin ve kentteki Rus topluluğu temsilcilerinin katıldığını söyleyen konsolosluk yetkilisi, sözlerine şöyle devam etti:

    "Yürüyüşten sonra etkinliğe katılanların konuştuğu bir miting düzenlendi, ardından savaş yıllarının şarkıları söylendi ve çeşitli Rus müzik grupları gösteriye şarkılarıyla eşlik etti."

    'ÖLÜMSÜZ ALAY' STOCKHOLM'UN MERKEZİNDEN GEÇTİ

    Sovyetler Birliği’nin Nazi Almanyası’nı yenilgiye uğratmasının 73. yıldönümü olan Zafer Günü öncesi Ankara’da ilk kez Nazilere karşı savaşırken ölenler anısına ‘Ölümsüz Alay’ yürüyüşü yapıldı.
    © Sputnik / Hüseyin Hayatsever
    Ankara'da 'Ölümsüz Alay' yürüyüşü
    2. Dünya Savaşı'nda Nazilere karşı savaşırken ölenler İsveç'in başkenti Stockholm'da da anıldı. Etkinliğin organizatörlerinden Lyudmila Sigel, ‘Ölümsüz Alay' yürüyüşünün Stockholm'un merkezinden geçtiğini aktardı.

    Sputnik'e konuşan İsveç'teki Rus Toplulukları Birliği Başkanı Lyudmila Sigel, "Yapılan etkinlikten memnunuz. Her şey güzel ve sakin geçti" ifadelerini kullandı.

    Sigel, İsveç polisine göre etkinliğe yaklaşık 500 kişinin katıldığını da sözlerine ekledi.

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    Etiketler:
    Ölümsüz Alay, İsveç, İngiltere, Rusya, Portekiz, İspanya
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