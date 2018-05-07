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    Almanya Devlet Başkanı Frank Walter Steinmeier

    Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: İran'la nükleer anlaşma sona erdirilmemeli

    © REUTERS / Axel Schmidt
    Avrupa
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    Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, İran’la yapılan nükleer anlaşmanın sona erdirilmemesi konusunda uyarıda bulundu.

    Deutsche Welle'nin haberine göre Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Alman ARD televizyonunda dün katıldığı bir programda güncel gelişmelere ilişkin soruları yanıtladı. İran'ın nükleer faaliyetlerini kısıtlamayı öngören uluslararası anlaşmaya dikkat çeken Steinmeier, bu anlaşmanın sona erdirilmesinin sonuçlarının kestirilemeyeceği uyarısında bulundu.

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    Steinmeier, "ABD eski Dışişleri Bakanı John Kerry bu anlaşmayı imzalarken 'Bu imza ile muhtemelen bir savaşı engellediğimizin bilincinde olmalıyız' dedi. Bu cümle önemli, çünkü bu anlaşmanın iptal olması ve bölgede yeniden silahlanması halinde neler olabileceği hatırlanmak zorunda" dedi.

    İran'la sağlanan nükleer anlaşmanın ardından ABD İran'a bazı ekonomik yaptırımları askıya almıştı. ABD Başkanı Donald Trump'ın bu yaptırımların akıbeti hakkında 12 Mayıs'a dek karar vermesi bekleniyor.

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    Steinmeier, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'in geçen haftalarda Washington'a yaptıkları ziyaretlere atıfta bulunarak "Macron ve Merkel Washington'da sadece ticaret konusunda Avrupa'nın ortak çıkarlarına değil, 10 yıl boyunca müzakere edilen İran'ın nükleer anlaşmasının devam etmesine de işaret ederek doğru yaptı" dedi.

     

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    Etiketler:
    nükleer anlaşma, ABD-İran İlişkileri, İran ile nükleer anlaşma, ABD Başkanı Donald Trump, Frank-Walter Steinmeier, John Kerry, Almanya
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