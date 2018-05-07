Macron: ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesi, savaşa yol açabilir

Alman Der Spiegel'e demeç veren Macron, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile P5+1 ülkeleri (ABD, İngiltere, Çin, Fransa, Rusya ve Almanya) arasında imzalanan nükleer anlaşmadan çıkma planlarını değerlendirdi.
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Macron, "Pandoranın kutusu açılır ve savaş çıkabilir" dedi.
Macron, Trump'ın yeni bir çatışmayı körükleme amaçladığını düşünmediğini de kaydetti.
Başkan Trump, nükleer anlaşmayla ilgili kararını 12 Mayıs'ta açıklayacağını belirtmişti.
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