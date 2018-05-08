Ermenistan parlamentosu başbakanı belirlemek için toplanıyor

Ermenistan'da parlamento, ülkede nisandan beri süren siyasal gerilimin sona erdirebilecek bir oylama için yeniden toplanacak. Ülkede iktidarda olan Cumhuriyetçi Parti, parlamento üyelerinin üçte birinin desteğini alması halinde başbakan adayı olan kişiyi destekleyeceklerini söylemişti.
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TEK ADAY PAŞİNYAN
Bu, ülkede nisan ayından beri süren protestoların lideri olan muhalif Paşinyan'ın başbakan olarak seçilebileceği anlamına geliyor. Zira Paşinyan, parlamentodaki oylamada yer alacak olan tek aday.
Paşinyan, parlamentoda geçen hafta düzenlenen oylamada Cumhuriyetçi Parti'nin desteğini alamadığı için başbakan olamamıştı. Bunun üzerine Paşinyan'ın destekçileri yeniden sokağa dökülmüştü.
Paşinyan, Ermenistan'da 2008'den beri devlet başkanı olarak görev yapan Serj Sarkisyan'ın, anayasa uyarınca yeniden bu göreve gelemeyeceği için başbakan olarak atanmasına karşı düzenlenen kalabalık protestoların lideriydi.
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Sarkisyan protestolar nedeniyle başbakan olarak atanmasından altı gün sonra istifa etmişti.
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