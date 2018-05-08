Ermenistan'da Paşinyan başbakan seçildi

Ermenistan'da nisandan beri süren protestoların lideri olan muhalif Nikol Paşinyan, parlamentoda yapılan oylamada başbakan seçildi.

Sputnik Ermenistan parlamentosu başbakanı belirlemek için toplanıyor

Paşinyan, Ermenistan parlamentosunda yapılan oylamada 42'ye karşı 59 oyla başbakan seçildi.

Parlamentoda önceki hafta düzenlenen oylamada Paşinyan lehine sadece 45 oy kullanılmıştı, ancak bu durum muhalif liderin seçilmesi için gereken oy sayısını karşılamıyordu. Bugün yapılan seçimlerde, oylamayı Paşinyan'ın lehine çeviren gelişme ise iktidardaki Cumhuriyetçi Parti'nin bu defa muhalif lideri desteklemesi oldu. Paşinyan'ın parlamentodaki ilk oylamada Cumhuriyetçi Parti'den destek alamayıp başbakan seçilememesinin ardından on binlerce destekçisi sokaklara dökülmüştü.

Parlamentoda bugün ikinci kez yapılan oylamada da bir aday üzerinde uzlaşılamasaydı, Ermenistan'da genel seçimler düzenlenecekti.

Fakat Paşinyan ile görüşen Cumhuriyetçi Parti lideri Vahram Baghdasaryan, parlamentodaki yeni oylamada parlamenterlerin üçte birinin desteğini alan kişiyi kendilerinin de destekleyeceğini söylemişti. Paşinyan'ın başbakan olarak seçilmesi, ülkede haftalar süren siyasal gerilimi izliyor.

Ermenistan'ı neredeyse 10 yıldır devlet başkanı olarak yöneten ve anayasa gereği üçüncü bir dönem için yeniden bu görevi yürütemeyecek olan Serj Sarkisyan'ın başbakan olarak atanması ülkede kalabalık protestolara neden olmuştu. Sarkisyan, protestolar nedeniyle göreve gelmesinden 6 gün sonra istifa etmişti.

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