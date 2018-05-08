Schröder 5’inci kez evlendi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile iyi ilişkileriyle tanınan 74 yaşındaki Schröder'in 48 yaşındaki nişanlısı Soyeon Kim ile gizlice evlendiği Alman basınına yansıdı.

Geçen sonbahar ilişkileri öğrenilen çift, başta Ekim 2018'de evlenmeyi planladıklarını söylüyordu.

© REUTERS / OSMAN ORSAL Der Spiegel: Büyükada davasındaki tahliyelerin sebebi Schröder-Erdoğan gizli pazarlığı

Ama Schröder'in sevgilisinin Güney Koreli ailesiyle tanışması ve kaynaşmasının ardından bu kadar beklemeye gerek olmadığına karar verdikleri öğrenildi.

ESKİ KOCA DAVACI

Bu arada Kim'in eski kocası da Schröder'e evliliklerini yıkmakla suçlayarak tazminat davası açtı.

PUTİN'İN ELİNİ SIKARKEN YÜZÜK GÖRÜLDÜ © AP Photo / Federico Gambarini Schröder: ABD, zayıf bir Rusya istiyor

7 Mayıs'ta Putin'in Moskova'daki dördüncü dönem yemin törenine katılan Schröder'in parmağındaki nikah yüzüğü gözlerden kaçmadı.

GAZETECİ EŞİN YERİNE TERCÜMAN EŞ

Bild gazetesinin haberine göre Schröder, Almanya’da Alman dili ve edebiyatı mezunu Güney Koreli Soyeon Kim’i uluslararası menajerler toplantısında kendisine tercümanlık yaparken tanımıştı.

© AP Photo / Federico Gambarini Schröder: AB, Rusya ve Türkiye ile daha iyi ilişkiler kurmalı

Eski şansölye, tercüman Soyeon Kim’le ilişkisi yüzünden gazeteci eşi Doris Köpf'ten boşanmıştı.

RUS DEVLERİNİN GÖZDESİ

1998-2005 yılları arasında Almanya başbakanlığı görevini yürütmüş olan Schröder, bu görevinin ardından Rus enerji şirketi Gazprom için çalışmaya başlamıştı. Geçen yıl da Rusya’nın en büyük petrol üretici firması Rosneft’in Denetleme Kuruluna seçildi.