Schröder 5’inci kez evlendi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile iyi ilişkileriyle tanınan 74 yaşındaki Schröder'in 48 yaşındaki nişanlısı Soyeon Kim ile gizlice evlendiği Alman basınına yansıdı.
Geçen sonbahar ilişkileri öğrenilen çift, başta Ekim 2018'de evlenmeyi planladıklarını söylüyordu.
ESKİ KOCA DAVACI
Bu arada Kim'in eski kocası da Schröder'e evliliklerini yıkmakla suçlayarak tazminat davası açtı.
PUTİN'İN ELİNİ SIKARKEN YÜZÜK GÖRÜLDÜ
7 Mayıs'ta Putin'in Moskova'daki dördüncü dönem yemin törenine katılan Schröder'in parmağındaki nikah yüzüğü gözlerden kaçmadı.
GAZETECİ EŞİN YERİNE TERCÜMAN EŞ
Bild gazetesinin haberine göre Schröder, Almanya’da Alman dili ve edebiyatı mezunu Güney Koreli Soyeon Kim’i uluslararası menajerler toplantısında kendisine tercümanlık yaparken tanımıştı.
RUS DEVLERİNİN GÖZDESİ
1998-2005 yılları arasında Almanya başbakanlığı görevini yürütmüş olan Schröder, bu görevinin ardından Rus enerji şirketi Gazprom için çalışmaya başlamıştı. Geçen yıl da Rusya’nın en büyük petrol üretici firması Rosneft’in Denetleme Kuruluna seçildi.
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