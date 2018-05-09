Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Türkiye ile ön koşulsuz diplomatik ilişkiler kurmaya hazırız

Başbakan seçildikten sonra ayağının tozuyla Dağlık Karabağ'a giden Paşinyan, burada düzenlediği basın toplantısında Türkiye'ye mesaj gönderdi.
Paşinyan, "Türkiye ile ön koşulsuz diplomatik ilişkiler kurmaya hazırız ancak Ankara, Dağlık Karabağ'la ilgili ön koşul sunmamalı. Bu tutum mantıklı değil. Zira bu, üçüncü bir ülkeyle (Azerbaycan) ilişkilere dayanıyor" dedi.
© AP Photo / Misha Japaridze
Bununla birlikte Paşinyan, 'Ermeni soykırımının' uluslararası toplum tarafından tanınması için çalışacaklarını belirterek bunun yeni soykırımların önlenmesi için gerekli olduğunu savundu.
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