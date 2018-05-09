Merkel: İran'la nükleer anlaşmaya bağlı kalacağız

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD'nin ile İran nükleer anlaşmadan çekilme kararına rağmen ülkesinin anlaşmaya bağlı kalacağını söyledi.

Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Merkezi'nde gazetecilere açıklamada bulunan Merkel, ABD'nin kararını 'üzüntü ve endişeyle karşıladıklarını' ifade etti.

İran'ın da gelecekte kendine düşen sorumlulukları yerine getirip getirmeyeceğinin takipçisi olacaklarını kaydeden Merkel, ''Almanya olarak anlaşmaya bağlı kalacağız'' ifadesini kullandı.

Anlaşmanın sınırlı süreyi kapsadığını hatırlatan Merkel, kalıcı çözüm ve İran'ın nükleer silah geliştirmeyeceğinin garanti altına alınması için görüşmelerin sürmesi gerektiğini belirtti.

İran'ın sivil amaçlı olmayan nükleer programı uygulamamasının önemine işaret eden Merkel, İran'ın balistik füze çalışmaları konusunda da endişeleri bulunduğunu kaydetti. Almanya Başbakanı, Yemen, Irak ve Suriye'deki faaliyetleri nedeniyle eleştirdiği İran'ın bu bölgelerde gerilimi yükseltmemesi gerektiğini aksine barıştırma konusunda aktif olmasını istedi.