Kayıt
01:55 10 Mayıs 2018
Ankara+ 8°C
İstanbul+ 17°C
Canlı Yayın
    Arama
    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin- Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad

    İngiltere: Suriye muhalefet lideri, Esad ve Rusya ile doğrudan görüşme isteğini doğruladı

    © Sputnik / Mikhail Klimentyev
    Avrupa
    URL'yi kısaltın
    0 01

    İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Suriyeli muhaliflerin çatı organizasyonu olan Müzakere Yüksek Komitesi (MYK) Genel Koordinatörü Nasr Hariri’nin Suriye yönetimi ve Rusya ile ön koşulsuz olarak doğrudan görüşmeye hazır olduğunu doğruladığını bildirdi.

    Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad
    © Sputnik /
    Esad: Suriye'nin terör karşısındaki zaferi, bazı Batı ülkelerini saldırganlığa itti
    Londra’da bugün Müzakere Yüksek Komitesi ile yapılan görüşmenin ardından konuyla ilgili açıklama yapan Johnson, “Bu ziyaret, İngiltere için Suriye muhalefetiyle bu korkunç insani felaketi sona erdirmek ve Suriye halkının 7 yılı aşkın süredir çektiği acısını sona erdirmeye yönelik ortak çabalarımızı tartışmak için önemli bir fırsat oldu” diye konuştu.

    Suriye yönetiminin, kimyasal silah kullanımını da kapsayan acımasızca tutumunun, ayrıca Suriye Devlet Başkanı’nın müzakerelere katılma konusundaki isteksizliğinin barışçıl çözüme ulaşılmasını zorlaştırdığını savunan Johnson, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ancak sadece siyasi bir çözümün Suriye halkı için istikrarlı ve parlak bir gelecek sağlayacağını açıkça anlıyoruz. Nasr Hariri ve Suriye muhalefeti, ön koşulsuz olarak Suriye rejimi ve Rusya ile doğrudan görüşmeye katılma isteklerini bir kez daha dile getirdi.”

    İngiliz diplomat, önümüzdeki yıl yapılması planlanan 300 milyon sterlinlik ödemeyle birlikte İngiltere’nin 2011’den bu yana Suriye halkına sağladığı insani yardımın toplam tutarının 2.7 milyar sterlin olacağını da sözlerine ekledi.

    İlgili konular:

    İsrail: İran Suriye'den çıkmazsa Esad'ı öldürüp rejimini deviririz
    Lavrov: Esad'ın Suriye'yi birleştirebilecek kişi olduğunu hiçbir zaman söylemedik
    'Esad, İran'a kaçmadı, Suriye'de çalışmalarını sürdürüyor'
    Etiketler:
    Nasr Hariri, Boris Johnson, Beşar Esad, İngiltere, Suriye, Rusya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Supermarine Spitfire IX avcı uçağı
    İkinci Dünya Savaşı’nın en hızlı ve seri avcı uçakları
    Karikatür
    Rusya, 73. Zafer Günü'nü kutladı
    İnfografik
    Pantsir S-1 uçaksavar füze sistemi hakkında bilinmesi gerekenler
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam