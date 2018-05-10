İngiltere: Suriye muhalefet lideri, Esad ve Rusya ile doğrudan görüşme isteğini doğruladı

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Suriyeli muhaliflerin çatı organizasyonu olan Müzakere Yüksek Komitesi (MYK) Genel Koordinatörü Nasr Hariri’nin Suriye yönetimi ve Rusya ile ön koşulsuz olarak doğrudan görüşmeye hazır olduğunu doğruladığını bildirdi.

Londra’da bugün Müzakere Yüksek Komitesi ile yapılan görüşmenin ardından konuyla ilgili açıklama yapan Johnson, “Bu ziyaret, İngiltere için Suriye muhalefetiyle bu korkunç insani felaketi sona erdirmek ve Suriye halkının 7 yılı aşkın süredir çektiği acısını sona erdirmeye yönelik ortak çabalarımızı tartışmak için önemli bir fırsat oldu” diye konuştu.

Suriye yönetiminin, kimyasal silah kullanımını da kapsayan acımasızca tutumunun, ayrıca Suriye Devlet Başkanı’nın müzakerelere katılma konusundaki isteksizliğinin barışçıl çözüme ulaşılmasını zorlaştırdığını savunan Johnson, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ancak sadece siyasi bir çözümün Suriye halkı için istikrarlı ve parlak bir gelecek sağlayacağını açıkça anlıyoruz. Nasr Hariri ve Suriye muhalefeti, ön koşulsuz olarak Suriye rejimi ve Rusya ile doğrudan görüşmeye katılma isteklerini bir kez daha dile getirdi.”

İngiliz diplomat, önümüzdeki yıl yapılması planlanan 300 milyon sterlinlik ödemeyle birlikte İngiltere’nin 2011’den bu yana Suriye halkına sağladığı insani yardımın toplam tutarının 2.7 milyar sterlin olacağını da sözlerine ekledi.