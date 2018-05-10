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    Darbe girişiminden bir gün sonra Yunanistan'ın Dedeağaç kentine izinsiz iniş yapan helikopterdeki sekiz darbeci asker Yüksek Mahkeme'de hakim karşısına çıktı / 3. gün

    Yunanistan'a kaçan darbecilerin avukatı: Askerler Yunan yargısına güveniyorlar

    © REUTERS / Alkis Konstantinidis
    Avrupa
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    15 Temmuz darbe girişiminden sonra Yunanistan'a kaçan Türk askerlerinden birine daha iltica hakkı verildi. Askerlerin avukatı ise yaptığı açıklamada "Benim tahminim, tüm askerlerin iltica başvurusunun kabul edileceği yönünde" dedi.

    Yunanistan bayrağı
    © AP Photo / Petros Karadjias
    Yunan hükümetinden darbeci askere verilen ilticaya iptal başvurusu
    15 Temmuz darbe girişiminin ardından Yunanistan'a kaçan ve iltica başvurusunda bulunan askerlerin yargılamaları bir süredir devam ediyor. İltica başvurusu yapan darbeci askerlerin hukuki durumları ise hem Yunanistan hem de Türkiye'de tartışmalara sahne oluyor. Son olarak iltica başvurusunda bulunan askerleden birine daha sığınma hakkı verilmesi söz konusu tartışmaları yeniden alevlendirdi.

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    Konuyla ilgili olarak, Yunanistan'da bulunan darbeci askerlerin avukatı Christos Mylonopoulos, yasal süreç hakkında Deutsche Welle'ye (DW) açıklamalarda bulundu. Mylonopoulos, darbeci askerlerle ilgili olarak "Bu kişilerin suçları kanıtlanmış bile olsa, iadeleri yasak, zira Türkiye'de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi uyarınca adil bir hüküm giymeleri mümkün değil" ifadelerini kullandı.

    Yunanistan İltica Dairesi, darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçarak iltica başvurusunda bulunan askerlerden birisine daha iltica hakkı tanıdı. O da serbest bırakıldı mı?

    Hayır, öncelikle hükümetin itirazı var iltica hakkı konusunda. Zira iltica hakkı verilerek serbest kalmaları, askerlerin çok ciddi bir kaçırılma tehlikesiyle karşı karşıya kalmaları anlamına gelecektir. Hükümet de bu takdirde ağır bir kriz ile boğuşmak zorunda olacağı için iltica hakkı verilmesine karşı çıkıyor. Son olarak bu hakka kavuşan müvekkilimin serbest kalıp kalmayacağı konusundaki kararı Danıştay verecek. Ancak mayıs ayı sonunda, yasalara göre azami gözaltı süresi olan 18 ay doluyor ve ardında askerlerin serbest kalmalarının önünde bir engel kalmayacak. Benim tahminim, tüm askerlerin iltica başvurusunun kabul edileceği yönünde.

    Bütün askerlerin iltica başvurusu kabul edildiği takdirde, onların da ilk bu hakkı kazanan asker gibi serbest kalıp ardından gizli bir yerde polis koruması altında yaşaması mı söz konusu olacak?

    Yunanistan iadesi talep edilen darbeci askerler / Yunanistan Yüksek Mahkemesi
    Alkis Konstantinidis
    Yunanistan darbeci askerlerden birinin iltica talebini kabul etti
    Evet. Burada polis koruması da çok önemli, zira bu, askerlerin serbest kaldıklarında kaçırılmamalarını sağlamak için alınmış bir önlem. Ayrıca gizli bir yerde yaşamaları da çok önemli. Müvekkillerimin nerede olduğunu ben bile bilmeyeceğim. Bu hem onların hem de benim güvenliğim için gizli olacak. Ama askerler hakkında son kararı 30 hakimden oluşan Danıştay Genel Kurulu verecek ve bu karar kesin olacak.

    Peki, mayıs ayı sonunda İltica Dairesi tüm askerler hakkında karar vermemiş olursa, o zaman diğer altı asker de doğrudan serbest mi kalacak?

    Tabii ki serbest kalmalılar, bir kişiyi ebediyen gözaltında tutamazsınız. Şu anda yüksek güvenlik önlemlerinin olduğu bir karakolda tutuluyorlar. Yedi kişi iki hücreyi paylaşıyorlar. Gerçi çok küçük değil hücreleri ama yine de hapis koşullarında yaşıyorlar. Ama İltica Dairesi karar vermiş olsun olmasın, hükümet her ihtimalde devreye girecektir ve gerekirse askerlere tanınan iltica hakkına itiraz edecektir. Yani sonuçta asıl kararın adresi Danıştay olacak. Danıştay Genel Kurulu'nun ise bu kararı haziran sonunda alması bekleniyor. En fazla temmuz başına sarkar, o kadar. Danıştay'ın burada bir asker hakkında alacağı karar, diğer tüm askerleri için de emsal teşkil edecektir.

    Türkiye, askerlerin iadesini talep ediyor, ancak Yunan yargısı bu talebi bugüne kadar üç kez reddetti. Neden?

    Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocyas
    © AP Photo /
    Yunanistan Dışişleri Bakanı Kocyas: Türkiye, yasa dışı eylemlerini meşrulaştırmaya çabalıyor
    Kararda, askerlere yöneltilen suçlamalara dair delillerin olup olmadığı bir rol oynamıyor. Yüksek Ceza Mahkemesi, iadesi istenen askerlerin Türkiye'de hukuk devleti şartları altında adil bir şekilde yargılanamayacaklarına hükmettiği için böyle bir karar aldı. Bu kişilerin suçları kanıtlanmış bile olsa, iadeleri yasak, zira Türkiye'de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi uyarınca adil bir hüküm giymeleri mümkün değil.

    Mahkeme zaten Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği ünlü Söring kararı uyarınca iadeleri reddetti. Söz konusu davada, ABD'de iki kişiyi öldürmekten suçlu bulunan bir Alman vatandaşının İngiltere tarafından ABD'ye iadesi istenmişti. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, sadece idam edilmeyeceği güvencesi karşılığında Söring'in iadesine yeşil ışık yakmıştı.

    15 Temmuz darbe girişiminden sonra Yunanistan'a kaçan 8 Türk askerinin orada yargılanması söz konusu olabilir mi?

    Yunan hukukuna göre, başka bir ülkenin anayasasını çiğneyen şahıslar hafif bir suçlamayla mahkeme karşısına çıkarılabiliyor. Ancak bunun mümkün olabilmesi için önce Türkiye'nin resmi bir talepte bulunması gerek, ancak Türkiye'den öyle bir talep gelmedi. Ayrıca mütekabiliyet ilkesinin geçerli olması gerekiyor. Bu ne demek? İki tarafın da diğer ülkenin anayasası için aynı koruma şartlarına sahip olması demek.

    1 Mart'ta Türk sınırını geçmelerinin ardından gözaltına alınıp cezaevine konulan iki Yunan askerinin tutukluluğu sürüyor. Kendilerine "askeri casusluğa teşebbüs" ve "askeri yasak bölgeye girmek" suçlamaları yöneltiliyor, ancak henüz bir iddianame yok. Bu askerlerin, Yunanistan'da gözaltında bulunan Türk askerlerle takası söz konusu olabilir mi sizce?

    Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras
    © REUTERS / Costas Baltas
    Yunan Hükümeti, Bağımsız İltica Komisyonu'nun darbeci asker kararının iptalini istedi
    Bu kesinlikle imkansız. Öncelikle Yunanistan bir hukuk devleti olduğu için söz konusu olamaz bu. Yasal olarak mümkün değil böyle bir takas. Ayrıca Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de devreye girecektir. Bu yönde en ufak bir ihtimal belirdiği takdirde, müvekkillerimin güvenliği için gerekli önlemleri alırım. Ancak Yunanistan hükümetinin bir takası kesinlikle onaylamayacağından yola çıkıyorum.

    Müvekkilleriniz ile kontakt halindesiniz. Askerler kendilerini Yunanistan'da güvende hissediyor mu? İki Yunan askerinin Türkiye'de tutuklu olması onları tedirgin ediyor mu?

    Bu konuda endişeleri yok, Yunan yargısına güveniyorlar ama Türkiye'de kalan aileleri için endişeliler.

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    Etiketler:
    iltica, 15 Temmuz, sığınma, darbe, Yunanistan Göç Politikaları Bakanlığı, Yunanistan Adalet Bakanlığı, TSK, Yunanistan, Türkiye
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