ABD, Merkel’i hayal kırıklığına uğrattı

The Spectator Index'ın Twitter hesabından yaptığı açıklamaya göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a Charlemagne Ödülü'nün verildiği törende konuşan Merkel, Avrupa ülkelerini kendi geleceğini kendi kontrolü altına almaya çağırarak, "ABD'nin bizi öylesine koruduğu zamanlar geçti, bu yüzden Avrupa kendi geleceğini kendi ellerine almalı. Geleceğe yönelik görevimiz de bundan ibaret" dedi.

Merkel'in bu açıklaması, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesinin İran nükleer programından çıktığını duyurduktan sonra geldi. Başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkeleri, İran'la olan anlaşmanın bölge ve genel olarak tüm dünya için önemli olduğunu kabul ediyor ve korunması gerektiğini kaydediyor.