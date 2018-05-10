Lagerfeld: Merkel sığınmacı politikasını değiştirmezse vatandaşlıktan çıkarım

© REUTERS / Fabrizio Bensch Merkel ve Schulz düelloda Türkiye'yi tartıştı: Sığınmacı anlaşması doğruydu

Fransız Le Point dergisine açıklama yapan Lagerfeld, "Kendini en önemli insan hakları savunucusu olarak adlandıran Fransa'nın sadece 30 bin göçmeni aldığı bir dönemde (Merkel'in) bir milyon göçmeni ağırlamak gerektiğini söylemek zorunda mıydı? Almanya'nın geçmişine dair anıları hatırlamak gerekiyor. Bunu unuttuğu için Merkel'den nefret ediyorum" ifadelerini kullandı.

Aşırı sağcıların parlamentoya girmesinden Merkel'i sorumlu tutan tasarımcı, "AfD yokken, tek bir cümle ile onu iki milyon seçmene bağlayarak var etti ve parlamentoya bu Neonazilerden 100'ünü gönderdi" diye kaydetti.