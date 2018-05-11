Kremlin: Putin, Paşinyan ile görüşecek

Peskov, Rusya lideri Putin'in 14 Mayıs'ta Soçi'de düzenlenecek Avrasya Ekonomik Birliği zirvesinde görüşeceği kişilerden birinin, Ermenistan Başkanı Nikol Paşinyan olduğunu belirtti.
Putin'in Soçi'deki çalışma planının 'hayli yüklü' olduğunu söyleyerek devam eden Peskov, Rus liderin diğer görüşeceği isimler arasında, Kırgızistan Devlet Başkanı Sooronbay Ceenbekov, Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko ve Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev olduğunu da kaydetti.
Protestolar sonrası Paşinyan, parlamentoda düzenlenen ikinci oylamada başbakan olarak seçildi. Uzlaşma sağlanması sayesinde Paşinyan'ın başbakan seçilebilmesi için iktidardaki Cumhuriyetçi Parti'den 11 milletvekili de 'evet' oyu verdi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)