Aliyev: Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü Dağlık Karabağ'da müzakere konusu olamaz

2003 yılında hayatını kaybeden babası ve eski Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in 95. doğum yıldönümü vesilesiyle düzenlenen törende konuşan İlham Aliyev, yeni Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın bölgede çözüm için hiçbir ülke tarafından tanınmayan Dağlık Karabağ'ın masada olmasını önermesini yorumladı.

Aliyev, "Dağlık Karabağ sorunuyla ilgili ilkesel tutumumuz değişmedi. Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü tamamen ve koşulsuz olarak temin edilmeli. Adalet ve uluslararası hukuk bunu gerektiriyor. Dağlık Karabağ, Azerbaycan'ın ayrılmaz parçasıdır" dedi.

Aliyev, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün hiçbir zaman müzakere konusu olmadığını ve olmayacağını vurguladı.

Hukuken Azerbaycan'ın parçası olan Dağlık Karabağ, fiilen Ermenistan'ın desteğindeki Ermeni ayrılıkçıların denetiminde.