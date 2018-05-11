Almanya Ekonomi Bakanı: İran'da faaliyet gösteren Alman şirketlerine yardımcı oluyoruz

Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la nükleer anlaşmadan çekilmesinin İran ile iş yapan Alman şirketleri üzerindeki etkisini en aza indirmek için yardımcı olmaya hazır olduklarını söyledi.

© AFP 2018 / Tobias SCHWARZ Almanya ve Fransa'dan, İran nükleer anlaşmasına bağlılık sözü

Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, bugün Deutschlandfunk radyosuna yaptığı açıklamada, "Olumsuz sonuçları en aza indirmek için ne yapabileceğimiz konusunda ilgili bütün şirketlerle konuşmaya hazırız" dedi.

"Bunun anlamı, zararı en aza düşürmektir" diyen Altmaier, Almanya'nın ihracat garanti projesi olan Hermes sistemini değiştirmeye henüz gerek olmadığını söyledi. Altmaier, "Şu anda çok değerli olan Hermes sistemini değiştirmek gerekmiyor. Kararın ekonomik etkilerinin neler olacağını ve Almanya'da istihdama yapacağı olumsuz etkinin nasıl giderileceğini daha yeni konuşmaya başlıyoruz" diye konuştu.

'İRAN'DAKİ ALMAN ŞİRKETLERİNE YARDIMCI OLUYORUZ'

Altmeier, ABD'de çalışan Alman şirketlerini koruyacak yasal yollara sahip olmadıklarını belirterek, "Biz şu anda İran'da faaliyet gösteren veya göstermek isteyen Alman şirketlerine yardımcı oluyoruz ve kanuni yollar dahil, tavsiyeler veriyoruz" dedi.

İran hakkında ABD ile yaşanan gerginlik konusunda da Altmaier, "Durum çelik ve alüminyum gümrük vergileriyle ilgili ticaret savaşı gibi. Bir tırmanma sarmalına girmekten kaçınmalıyız" dedi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'yle dün yaptığı telefon konuşmasında, Tahran kendi yükümlülüklerini yerine getirdiği sürece nükleer anlaşmayı destekleyeceğini söylemişti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da bir gün önce konuştuğu Ruhani'ye aynı mesajı vermişti.

Almanya, İngiltere ve Fransa, İran'ın nükleer programı ve Suriye ile Yemen'deki bölgesel faaliyetleri konusunda geniş kapsamlı müzakereler yapılmasını istiyor.