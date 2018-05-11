Almanya Ekonomi Bakanı: İran'da faaliyet gösteren Alman şirketlerine yardımcı oluyoruz

"Bunun anlamı, zararı en aza düşürmektir" diyen Altmaier, Almanya'nın ihracat garanti projesi olan Hermes sistemini değiştirmeye henüz gerek olmadığını söyledi. Altmaier, "Şu anda çok değerli olan Hermes sistemini değiştirmek gerekmiyor. Kararın ekonomik etkilerinin neler olacağını ve Almanya'da istihdama yapacağı olumsuz etkinin nasıl giderileceğini daha yeni konuşmaya başlıyoruz" diye konuştu.
'İRAN'DAKİ ALMAN ŞİRKETLERİNE YARDIMCI OLUYORUZ'
Altmeier, ABD'de çalışan Alman şirketlerini koruyacak yasal yollara sahip olmadıklarını belirterek, "Biz şu anda İran'da faaliyet gösteren veya göstermek isteyen Alman şirketlerine yardımcı oluyoruz ve kanuni yollar dahil, tavsiyeler veriyoruz" dedi.
Almanya Başbakanı Angela Merkel, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'yle dün yaptığı telefon konuşmasında, Tahran kendi yükümlülüklerini yerine getirdiği sürece nükleer anlaşmayı destekleyeceğini söylemişti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da bir gün önce konuştuğu Ruhani'ye aynı mesajı vermişti.
Almanya, İngiltere ve Fransa, İran'ın nükleer programı ve Suriye ile Yemen'deki bölgesel faaliyetleri konusunda geniş kapsamlı müzakereler yapılmasını istiyor.
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