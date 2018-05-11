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    Quim Torra

    Ayrılıkçı Katalan lider Puigdemont başkanlık için bağımsızlık yanlısı Torra'yı aday gösterdi

    © AFP 2018 / Josep Lago
    Avrupa
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    İspanya'nın özerk Katalonya bölgesinde görevden alınan ayrılıkçı eski başkan Carles Puigdemont, yerine yakın müttefiki Quim Torra'yı aday gösterdi. Katalan parlamentosu Torra'yı başkan olarak atayıp atamamayı yarın tartışmaya başlayacak.

    Carles Puigdemont
    © REUTERS / Francois Lenoir
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    Katalonya'da bağımsızlık girişimi nedeniyle görevden alınan eski başkan Puigdemont başkanlık yarışından çekilip yerine yakın müttefiki ve bağımsızlık yanlısı Torra'yı aday gösterdi.

    Katalonya parlamentosunun yarın Torra'yı özerk bölgenin başkanı olarak atayıp atamamayı öğle saatlerinden itibaren ele alacağı açıklandı.

    Açıklamayı çeşitli partilerle görüşmelerini tamamlayan Katalan parlamentosu başkanı Roger Torrent yaptı ve bağımsızlık yanlısı taban hareketi 'Òmnium Cultural' ın eski lideri Torra'yı başkan adayı olarak resmen önerdi.

    Yarın Katalan vekillerin Torra'nın adaylığını oylayacağı açıklandı.

    Son gelişme Katalonya'daki ayrılıkçı liderlerin başarısız bağımsızlık girişimi sonrası aylar süren siyasi karmaşanın ardından yerel hükümeti oluşturmak konusunda attığı ilk ciddi adım.

    Torra'nın oylamada mutlak çoğunluğu sağlaması gerekiyor. Eğer bunu başaramazsa gelecek pazartesi yapılması beklenen ikinci turda salt çoğunluğu sağlaması yetiyor.

    PARLAMENTODAKİ VEKİLLERİN 70'İ BAĞIMSIZLIĞI DESTEKLİYOR 

    Carles Puigdemont
    © AFP 2018 / Francois Lenoir
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    Şu anda Katalan parlamentosundaki vekillerin 70'i bağımsızlığı destekliyor, 65'i ise buna karşı çıkıyor.

    Ancak 70 vekilden 4'ü ayrılıkçı CUP partisi üyesi ve Puigdemont'dan başka kimseye oy vermeyeceklerini söylüyor.

    Eğer bu 4 vekil çekimser kalırsa Torra ikinci turda salt çoğunluğu sağlayabilir ancak ret oyu verirlerse 65 yaşındaki Torra'nın başarızlığa uğrayacağı belirtildi.

    Kataln Sosyalist Partisi de 'bağımszılık yanlısı grupta en mezhepçi seslerden biri' olarak nitelediği Torra'yı desteklemeyeceğini açıkladı.

    Katalonya'da bağımsızlık referandumu ve tek taraflı bağımsızlık ilanı nedeniyle Puigdemont'un görevden alınması sonrası aralıkta İspanya'nın talimatıyla yapılan seçimden bu yana bir hükümet bulunmuyor.

    Parlamentoda 3 ayrılıkçı parti çoğunluğu oluşturuyor. Ancak hükümeti kurma çabaları şu ana kadar başarısız olmuştu.  Kendi isteğiyle sürgünde olan Puigdemont İspanya'ya dönmesi halinde hapse girebilir.

    Katalonya'da 22 Mayıs'a kadar bir hükümet kurulmaması halinde bölgede yaşayanlar temmuzda yeniden sandık başına gidecek.

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    Etiketler:
    Seçim, Quim Torra, Carles Puigdemont, Katalonya, İspanya
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