Ermenistan Başbakanı Paşinyan talimat verdi: Sarkisyan'a konut sağlanacak

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, makam idaresinin yöneticisine bir ay içinde ülkenin eski Devlet Başkanı Serj Sarkisyan'a konut sağlanmasıyla ilgili öneri sunma talimatını verdi.

© AFP 2018 / KAREN MINASYAN Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Türkiye ile ön koşulsuz diplomatik ilişkiler kurmaya hazırız

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, hükümetin bugün düzenlenen oturumunda, "Başbakanlık idaresinin yöneticisi Eduard Agacanyan'a bir ay içerisinde Serj Sarkisyan'a konut sağlama garantileriyle ilgili bir öneri sunması için talimat veriyorum" diye konuştu.

Hükümetin toplantısında, Kabine'nin Sarkisyan'a konut sağlanmasıyla ilgili bir önceki kararı, kendisi reddettiği için iptal edilmişti. Ermenistan yasalarına göre ülkenin eski devlet başkanlarına emekli maaşı bağlanması, konut ve devlet koruması sağlanması gerekiyor.