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    Beyaz Saray'da ikinci Merkel-Trump görüşmesi

    Merkel: Trump uluslararası düzene zarar veriyor

    © REUTERS / Kevin Lamarque
    Avrupa
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    Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la nükleer anlaşmadan çekilmesini eleştirdi: Uluslararası düzene duyulan güveni zedeliyor.

    Almanya Başbakanı Angela Merkel
    © REUTERS / Fabrizio Bensch
    Merkel'den Trump'a: Kaderimiz kendi elimizde
    Almanya'nın Münster kentinde düzenlenen Katolik Kilisesi Günü etkinliklerine siyasi liderler de katıldı. 'Barışı aramak' başlıklı panelde konuşan Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la nükleer anlaşmadan çekilme kararını 'büyük bir üzüntü ve endişeyle karşıladığını' söyledi.

    'ÇOK TARAFLILIK GERÇEK BİR KİRZDEN GEÇİYOR'

    İran'la müzakerelerde zor konuların olduğunu, ama BM Güvenlik Konseyi'nde oybirliğiyle kabul edilen anlaşmadan tek taraflı çekilmenin doğru olmadığını söyleyen Merkel, şu vurguyu yaptı:

    ''Bu durum uluslararası düzene duyulan güveni zedeliyor. Çok taraflılık gerçek bir krizde. Herkes aklına eseni yaparsa, bu, dünya için kötü haber.''

    Angela Merkel ve Donald Trump
    © REUTERS / Jim Bourg
    Almanya'dan Trump'a cevap: NATO'ya borcumuz yok

    Trump'ın Transatlantik ittifakında yarattığı çatırdama İran anlaşmasından çekilmesiyle derinleşirken, şansölye, Transatlantik ilişkilerin devamından yana olduğunu, uluslararası ilişkilerin güçlendirilmesi acil bir görev olduğunu dile getirdi.

    Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier de Trump'ın anlaşmadan çekilme kararını 'barış diplomasisi için gerileme, uluslararası işbirliğiyle barışın sağlanmasının reddedilmesi' diye niteledi.

    ŞARLMAN ÖDÜL TÖRENİNDE 'ABD'YE GÜVENEMEYİZ' MESAJI

    Avrupa'nın bütünlüğü için çaba gösterenlere verilen Uluslararası Şarlman Ödülü'nün bu yıl Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a takdimi sırasında da önemli mesajlar verildi.

    ABD Başkanı Donald Trump- Almanya Başbakanı Angela Merkel
    © REUTERS / Joshua Roberts
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    'GELECEKTEKİ EN ÖNEMLİ GÖREVİMİZ'

    Dün Almanya'nın Aachen kentinde düzenlenen törende ödülü Macron'a veren Merkel, şu vurguyu yaptı:

    ''ABD'nin bizi koruyacağı şeklinde bir durum artık yok. Bizi koruması için sadece ABD'ye güvenebileceğimiz zamanlar artık geride kaldı. Avrupa'nın kendi kaderini eline alması gerekiyor. Bu gelecekteki en önemli görevimiz.''

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