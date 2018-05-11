Merkel: Trump uluslararası düzene zarar veriyor

© REUTERS / Fabrizio Bensch Merkel'den Trump'a: Kaderimiz kendi elimizde

Almanya'nın Münster kentinde düzenlenen Katolik Kilisesi Günü etkinliklerine siyasi liderler de katıldı. 'Barışı aramak' başlıklı panelde konuşan Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la nükleer anlaşmadan çekilme kararını 'büyük bir üzüntü ve endişeyle karşıladığını' söyledi.

'ÇOK TARAFLILIK GERÇEK BİR KİRZDEN GEÇİYOR'

İran'la müzakerelerde zor konuların olduğunu, ama BM Güvenlik Konseyi'nde oybirliğiyle kabul edilen anlaşmadan tek taraflı çekilmenin doğru olmadığını söyleyen Merkel, şu vurguyu yaptı:

''Bu durum uluslararası düzene duyulan güveni zedeliyor. Çok taraflılık gerçek bir krizde. Herkes aklına eseni yaparsa, bu, dünya için kötü haber.''

Trump'ın Transatlantik ittifakında yarattığı çatırdama İran anlaşmasından çekilmesiyle derinleşirken, şansölye, Transatlantik ilişkilerin devamından yana olduğunu, uluslararası ilişkilerin güçlendirilmesi acil bir görev olduğunu dile getirdi.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier de Trump'ın anlaşmadan çekilme kararını 'barış diplomasisi için gerileme, uluslararası işbirliğiyle barışın sağlanmasının reddedilmesi' diye niteledi.

ŞARLMAN ÖDÜL TÖRENİNDE 'ABD'YE GÜVENEMEYİZ' MESAJI

Avrupa'nın bütünlüğü için çaba gösterenlere verilen Uluslararası Şarlman Ödülü'nün bu yıl Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a takdimi sırasında da önemli mesajlar verildi.

The awarding of the Charlemagne Prize in the German city of #Aachen located on the German-French border, to @EmmanuelMacron today is a wonderful symbol of the continued commitment of GER&FRA to a stronger and more unified Europe. pic.twitter.com/PRJWqLet2X — Peter Wittig (@AmbWittig) 10 Mayıs 2018

© REUTERS / Joshua Roberts Trump, Merkel’in elini niçin sıkmadığını anlattı

Dün Almanya'nın Aachen kentinde düzenlenen törende ödülü Macron'a veren Merkel, şu vurguyu yaptı:

''ABD'nin bizi koruyacağı şeklinde bir durum artık yok. Bizi koruması için sadece ABD'ye güvenebileceğimiz zamanlar artık geride kaldı. Avrupa'nın kendi kaderini eline alması gerekiyor. Bu gelecekteki en önemli görevimiz.''

Merkel: Time to “take fate into its own hands..Europe can’t rely on US protection anymore..” 💥🔥 #today#CharlemagnePrize #EU #EuropeDefence



Recognition👉🏻 first step of need for action in Europe’s Defence and protect own geopolitical interests👍🏻https://t.co/CxzXm7FqoJ pic.twitter.com/QVAi2pgfDp — Marios Karatzias (@MariosKaratzias) 10 Mayıs 2018

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