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    Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Mass

    Almanya Dışişleri Bakanı: İran kararı sonrası ABD'ye karşı daha sert politika izleyeceğiz

    © REUTERS / Sergey Karpukhin
    Avrupa
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    ABD'nin İran ile P5+1 ülkeleri arasında imzalanan nükleer anlaşmadan çekilerek hayal kırıklığını yarattığını söyleyen Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Washington'a karşı daha sert politika izleyeceklerini vurguladı.

    Beyaz Saray'da ikinci Merkel-Trump görüşmesi
    © REUTERS / Kevin Lamarque
    Merkel: Trump uluslararası düzene zarar veriyor
    Almanya'dan ABD Başkanı Donald Trump'ın Ortak Kapsamlı Eylem Planı (JCPOA) olarak da bilinen nükleer anlaşmadan çıkma kararına tepki gelmeye devam ediyor.

    'BERLİN VE WASHINGTON ARASINDAKİ İLİŞKİLER ZEHİRLENDİ'

    Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Der Spiegel dergisine verdiği demeçte, ABD'nin tek taraflı kararının Berlin ve Washington arasındaki ilişkileri 'zehirlediğini' söyledi.

    'ABD MÜTTEFİKLERİNİN ARGÜMANLARINI CİDDİYE ALMADI'

    ABD'nin müttefiklerinin argümanlarını ciddiye almak için çok istekli davranmadığına dikkat çeken Maas, "ABD'de yaşanan dönüşüm, Atlantik ötesi ilişkileri halihazırda etkilemiş durumda. Berlin, salı akşamı yaşanan hayal kırıklığından önce Washington'da devam eden değişimin farkındaydı" dedi.

    Maas, Almanya'nın ulusal çıkarları söz konusu olduğunda ABD'ye karşı daha sert bir tutum sergileyeceğini vurguladı.

    'ÇIKARLARIMIZ İÇİN MÜCADELE ETMEYE HAZIRIZ'

    Maas, "Konuşmaya, müzakere etmeye ve gerektiğinde çıkarlarımız için mücadele etmeye hazırız. Bu sadece Beyaz Saray için değil, tüm düzeyler için geçerli" diye ekledi.

    Daha önce Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD Başkanı Donald Trump'ın uluslararası düzene duyulan güveni zedelediğini belirtmişti.

    Merkel, Trump'ın daha önce de iklim ve ticaret anlaşmalarını terk ettiğini hatırlatarak şu vurguyu yapmıştı:

    "Bu durum uluslararası düzene duyulan güveni zedeliyor. Çok taraflılık gerçek bir krizde. İşimize gelmediğinde uluslararası düzeni umursamaz ve aklımıza eseni yaparsak, bu, dünya için kötü bir haber olur."

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    Etiketler:
    Nükleer anlaşma, Heiko Maas, Donald Trump, İran, ABD, Almanya
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