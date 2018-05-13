Kayıt
23:00 13 Mayıs 2018
Ankara+ 6°C
İstanbul+ 17°C
Canlı Yayın
    Arama
    Sergey Skripal

    ‘Skripal, Prag’ı gizlice ziyaret etti ve İngiltere’de de Çek istihbarat görevlileriyle buluştu’

    © REUTERS / Peter Nicholls
    Avrupa
    URL'yi kısaltın
    0 10

    Çek Cumhuriyeti’nin başkenti Prag’da haftalık olarak yayınlanan Respekt dergisi, eski Rus casus Sergey Skripal’in 2012’de gizli olarak Prag’ı ziyaret ettiğini ve İngiltere’de de en az bir kez Çek istihbarat görevlileriyle buluştuğunu yazdı.

    Çek istihbaratının faaliyetlerini yakından takip eden Respekt dergisinin haberinde, Skripal'in 2010'da Rusya'da serbest bırakıldıktan sonra İngiltere'ye yerleştiği ve orada Rus ajanların şebekesinin ortaya çıkarılması için İngiliz istihbarat servisi M16'yla işbirliği yaptığı belirtildi.

    Milos Zeman
    © AP Photo / Darko Vojinovic
    Zeman: Çekya’da A-230 sinir gazı üretildi ve depolandı

    Haberde, "İngilizler bu işbirliği çerçevesinde Çek Cumhuriyeti dahil olmak üzere partner ülkelerin istihbaratçılarına Skripal'le görüşmelerine izin verdi. Skripal 2012'de en az bir kez Prag'ı ziyaret etti ve çok kısa süre kalsa da ziyareti yerli istihbarat servisleri için yararlı oldu. Daha sonra Çek istihbarat kurumlarının temsilcileri İngiltere'de de en az bir kez Skripal'le buluştu" ifadelerine yer verildi.

    Bu arada haberden, Çek istihbarat kurumlarının o zamanlar gerçekleşen buluşmaları Skripal'in zehirlenmesi olayı ile herhangi bir şekilde ilişkilendirmediği anlaşılıyor.
    Eski Rus ajan Sergey Skripal ile kızı Yuliya, 4 Mart'ta İngiltere'nin Salisbury kentinde bir bankta bilinçlerini yitirmiş vaziyette bulunmuştu.

    Rusya Dışişleri Sözcüsü Mariya Zaharova
    © Sputnik / Valery Melnikov
    Zaharova, İngiltere'nin Skripal olayı ile ilgili 3 yalanını açıkladı
    İngiltere, olayda Rusya tarafından imal edildiği ileri sürülen, askeri nitelikte ve sinir sistemi üzerinde etkili bir kimyasal maddenin kullanıldığının kesinlik kazandığını duyurmuş, bu maddenin Rusça'da "Noviçok" olarak anılan A-234 olduğu belirtilmişti. Moskova ise bu maddenin İngiltere dâhil birçok ülkede rahatlıkla üretilebileceğini söylemişti.

    Çekya Devlet Başkanı Milos Zeman ise Batı'nın ‘Noviçok' olarak kodladığı A-230 sinir gazının ülkesinde üretilip test edildiğini açıklamıştı.

    İlgili konular:

    OPCW, Skripal vakasında kullanılan kimyasalın miktarını belirleyemiyor
    Rus komedyenlerin telefon şakası yaptığı OPCW Başkanı: Skripal'i zehirleyen madde herhangi bir ülkede üretilebilir
    Nebenzya: İngiltere hükümeti, Skripal vakasıyla ilgili kanıtları bilinçli olarak imha ediyor
    Etiketler:
    İstihbarat, Yulia Skripal, Sergey Skripal, Çekya, İngiltere, Rusya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Kenan Sofuoğlu, aktif sporculuk kariyerini sonlandırdı.
    'Cumhurbaşkanım istediği için bırakıyorum' diyen Sofuoğlu, pistlere veda etti
    Karikatür
    Liberman'dan Esad'a: İranlıları Suriye'den defedin
    İnfografik
    2018'in ilk çeyreğinde Rusya ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam