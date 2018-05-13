‘Skripal, Prag’ı gizlice ziyaret etti ve İngiltere’de de Çek istihbarat görevlileriyle buluştu’

Çek Cumhuriyeti’nin başkenti Prag’da haftalık olarak yayınlanan Respekt dergisi, eski Rus casus Sergey Skripal’in 2012’de gizli olarak Prag’ı ziyaret ettiğini ve İngiltere’de de en az bir kez Çek istihbarat görevlileriyle buluştuğunu yazdı.

Çek istihbaratının faaliyetlerini yakından takip eden Respekt dergisinin haberinde, Skripal'in 2010'da Rusya'da serbest bırakıldıktan sonra İngiltere'ye yerleştiği ve orada Rus ajanların şebekesinin ortaya çıkarılması için İngiliz istihbarat servisi M16'yla işbirliği yaptığı belirtildi.

© AP Photo / Darko Vojinovic Zeman: Çekya’da A-230 sinir gazı üretildi ve depolandı

Haberde, "İngilizler bu işbirliği çerçevesinde Çek Cumhuriyeti dahil olmak üzere partner ülkelerin istihbaratçılarına Skripal'le görüşmelerine izin verdi. Skripal 2012'de en az bir kez Prag'ı ziyaret etti ve çok kısa süre kalsa da ziyareti yerli istihbarat servisleri için yararlı oldu. Daha sonra Çek istihbarat kurumlarının temsilcileri İngiltere'de de en az bir kez Skripal'le buluştu" ifadelerine yer verildi.

Bu arada haberden, Çek istihbarat kurumlarının o zamanlar gerçekleşen buluşmaları Skripal'in zehirlenmesi olayı ile herhangi bir şekilde ilişkilendirmediği anlaşılıyor.

Eski Rus ajan Sergey Skripal ile kızı Yuliya, 4 Mart'ta İngiltere'nin Salisbury kentinde bir bankta bilinçlerini yitirmiş vaziyette bulunmuştu.

© Sputnik / Valery Melnikov Zaharova, İngiltere'nin Skripal olayı ile ilgili 3 yalanını açıkladı

İngiltere, olayda Rusya tarafından imal edildiği ileri sürülen, askeri nitelikte ve sinir sistemi üzerinde etkili bir kimyasal maddenin kullanıldığının kesinlik kazandığını duyurmuş, bu maddenin Rusça'da "Noviçok" olarak anılan A-234 olduğu belirtilmişti. Moskova ise bu maddenin İngiltere dâhil birçok ülkede rahatlıkla üretilebileceğini söylemişti.

Çekya Devlet Başkanı Milos Zeman ise Batı'nın ‘Noviçok' olarak kodladığı A-230 sinir gazının ülkesinde üretilip test edildiğini açıklamıştı.