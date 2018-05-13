‘Skripal, Prag’ı gizlice ziyaret etti ve İngiltere’de de Çek istihbarat görevlileriyle buluştu’

Çek istihbaratının faaliyetlerini yakından takip eden Respekt dergisinin haberinde, Skripal'in 2010'da Rusya'da serbest bırakıldıktan sonra İngiltere'ye yerleştiği ve orada Rus ajanların şebekesinin ortaya çıkarılması için İngiliz istihbarat servisi M16'yla işbirliği yaptığı belirtildi.
Haberde, "İngilizler bu işbirliği çerçevesinde Çek Cumhuriyeti dahil olmak üzere partner ülkelerin istihbaratçılarına Skripal'le görüşmelerine izin verdi. Skripal 2012'de en az bir kez Prag'ı ziyaret etti ve çok kısa süre kalsa da ziyareti yerli istihbarat servisleri için yararlı oldu. Daha sonra Çek istihbarat kurumlarının temsilcileri İngiltere'de de en az bir kez Skripal'le buluştu" ifadelerine yer verildi.
Bu arada haberden, Çek istihbarat kurumlarının o zamanlar gerçekleşen buluşmaları Skripal'in zehirlenmesi olayı ile herhangi bir şekilde ilişkilendirmediği anlaşılıyor.
Eski Rus ajan Sergey Skripal ile kızı Yuliya, 4 Mart'ta İngiltere'nin Salisbury kentinde bir bankta bilinçlerini yitirmiş vaziyette bulunmuştu.
Çekya Devlet Başkanı Milos Zeman ise Batı'nın ‘Noviçok' olarak kodladığı A-230 sinir gazının ülkesinde üretilip test edildiğini açıklamıştı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)