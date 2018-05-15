Soros Vakfı, Macaristan'dan ayrılıyor

Soros'un Açık Toplum Enstitüsü, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'den ayrılıp Almanya'nın başkenti Berlin'e taşınıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan vakfın Başkanı Patrick Gaspard kararın nedeninin politik baskı olduğunu söyledi.

Gaspard "Macaristan hükümeti çalışmalarımızı küçümseyip saptırdı ve siyasi kazanımlar için AB tarihinde görülmemiş taktiklerle vakfımıza baskı yaptı" dedi.

Göçmen karşıtı Macaristan hükümeti vakfın ülkede göçmen yanlısı politikalarını yasaklamaya yönelik ‘Stop Soros Act' (Soros'u durdurun düzenlemesi) isimli bir düzenlemeyi kabul etmeye hazırlanıyor. İlgili tasarı şubat ayında parlamentoya sunulmuştu.