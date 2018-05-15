Azerbaycan: Ermenistan, Suriye halkını Dağlık Karabağ’daki durumu zorlaştırmak için kullanıyor

Mamedyarov "Suriye'deki durumun zorlaşmasından sonra, Ermenistan Suriyeli Ermenileri Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarına yerleşip bu topraklarda yaşaması için kışkırtıyor. Çeşitli raporlara göre, Suriye'den yüzlerce Ermeni Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarına yerleştirildi" dedi.
‘AMAÇ, TOPRAKLARIMIZI İLHAK ETMEK'
Bu politikanın amacının zaruri olarak yer değiştirmek zorunda kalan Azerilerin kendi topraklarına geri dönmesini engellemek ve işgal altındaki toprakların ilhakı olduğunu belirten Mamedyarov, durumu 4. Cenevre Sözleşmesi ve protokollerinin ihlali olarak nitelendirdi.
Mamedyarov, Ermeni askerlerinin işgal altındaki Azeri topraklarında olmasının göçmenlere haklarının iadesi ve ülke içinde yer değiştirenlerle ilgili sorunların çözümünü zorlaştırdığını vurguladı.
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