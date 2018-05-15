Azerbaycan: Ermenistan, Suriye halkını Dağlık Karabağ’daki durumu zorlaştırmak için kullanıyor

Brüksel’de yapılan, dini ve etnik nedenlerle öldürülenlerle ilgili bir konferansta konuşan Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Mamedyarov, Ermenistan’ın Suriye halkını Dağlık Karabağ’daki sorunların çözümünü zorlaştırmak için kullanmasının büyük endişe verdiğini ve kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Azeri Dışişleri Bakanı Mamedyarov, Ermenistan'ın Suriye halkını işgal altındaki Azeri topraklarına yerleştirmeye teşvik ettiğini söyledi.

Mamedyarov "Suriye'deki durumun zorlaşmasından sonra, Ermenistan Suriyeli Ermenileri Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarına yerleşip bu topraklarda yaşaması için kışkırtıyor. Çeşitli raporlara göre, Suriye'den yüzlerce Ermeni Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarına yerleştirildi" dedi.

‘AMAÇ, TOPRAKLARIMIZI İLHAK ETMEK'

Bu politikanın amacının zaruri olarak yer değiştirmek zorunda kalan Azerilerin kendi topraklarına geri dönmesini engellemek ve işgal altındaki toprakların ilhakı olduğunu belirten Mamedyarov, durumu 4. Cenevre Sözleşmesi ve protokollerinin ihlali olarak nitelendirdi.

© AFP 2018 / Karen Minasyan Paşinyan: Karabağ’ın uluslararası çapta tanınması Ermenistan’la birleşmesine yol açabilir

Mamedyarov "Uluslararası toplumun Suriye krizinin çözümüne odaklandığı bir dönemde, Suriye halkının sorunları başka bir bölgedeki durumun barışçıl yolla çözülmesin önlemek için kullanılıyor. Bu endişe verici ve kabul edilemez bir durum. Buna izin veremeyiz" dedi.

Mamedyarov, Ermeni askerlerinin işgal altındaki Azeri topraklarında olmasının göçmenlere haklarının iadesi ve ülke içinde yer değiştirenlerle ilgili sorunların çözümünü zorlaştırdığını vurguladı.