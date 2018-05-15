Erdoğan ile May ortak açıklama yapıyor

Basın toplantısı önce May'in açıklamaları ile başladı.
May'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
- İsrail'in şiddeti durdurmasını istiyoruz.
- Olaylarla ilgili bağımsız ve şeffaf soruşturma yapılmalı.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
- Müttefikimiz Birleşik Krallık'ı ziyaret etmekten memmunum.
- 24 Haziran seçimlerinin yoğunluğuna rağmen ilişkilerin önemine atfen bu ziyareti gerçekleştirdi. İngiltere'nin darbe girişimi sonrası bakan düzeyindeki dayanışması bizim için önemlidir.İlişkimizi Brexit sonrası nasıl geliştirebiliriz bunları değerlendirdik.
- Birleşik Krallık ülkemizin Avrupa'daki 2. büyük ihraç pazarıdır.İkili ticaret hedefimizi 20 milyar dolar.
- Türkiye uzun yılalrdır PKK, DHKPC VE FETÖ gibi terör örgütleriyle mücadele ediyor. Bu örgütlere karşı işbirliğimizi derinleştirmek istiyoruz. Güvenlik ve istihbarat alanlarında yeni anlaşmaların metni üzerinde çalışmalar sürüyor.
- Kudüs, Filistin ve İran'la nükleer anlaşma konularını ele aldık. ABD'nin elçiliğini Kudüs'e taşımasını kabul etmiyoruz.
- ABD'nin adımı İsrail'i cesaretlendirmiştir. (İsrail'in 60'ı aşkın Filistinliyi öldürmesi) Bu vahşeti bir kez de buradan kınıyorum.
- Güçlü olan haklıdır mantığıla İsrail bu adımları atmıştır. İsrail orada işgalcidir ve terör estirmeye devam etmektedir. Ben BM'yi bu zulme son vermeye davet ediyorum. BM Genel Kurul'unda yapılan oylamalarda 128 ülke bu taşınma eylemine hayır dedi, 8 adını duymadığımız ülke, ABD ve İsrail ile birlikte 8, bu adımı engelliyordu ama başaramadı. ABD 'ben güçlüyüm ve haklıyım' diyordu. Biz güçlüden mi yana olacağız yoksa haklıdan mı yana olacağız?
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