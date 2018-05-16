Merkel, Özil ve Gündoğan’ın Erdoğan ile buluşmasını eleştirdi

Almanya Başbakanı Merkel, sözcüsü aracılığıyla yaptığı açıklamada Mesut Özil ve İlkay Gündoğan’ın Erdoğan ile buluşmasını eleştirdi. Merkel görüşmeyi, “yanlış anlamaya davet çıkaracak” bir durum olarak niteledi.

© REUTERS / Leon Kuegeler Löw’den İlkay Gündoğan ve Mesut Özil açıklaması: Siyasi bir mesaj vermek istemediklerini ima ettiler

DW Türkçe'nin haberine göre, Almanya Başbakanı Angela Merkel, sözcüsü aracılığıyla yaptığı açıklamada, Özil ve Gündoğan'ın Erdoğan ile buluşmasını eleştirdi. Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Berlin'deki olağan basın toplantısında yaptığı açıklamada, "rol model milli takım oyuncularının" Erdoğan ile buluşmasının "soru işaretleri yaratan ve yanlış anlamaya davet çıkaracak" bir durum olduğunu belirtti.

Gündoğan ve Özil'in konuya ilişkin açıklama yapmalarını da memnuniyetle karşıladıklarını belirten Seibert, Alman Futbol Federasyonu (DFB) içinde de konunun gündeme geleceğinden emin olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özil ve Gündoğan ile Londra'da buluşmasında çekilen fotoğrafların Adalet ve Kalkınma Partisi'nin sosyal medya hesaplarında yayınlanması Almanya'da tepkiyle karşılanmış ve Erdoğan'a seçim desteği olarak değerlendirilmişti. Hükümet Sözcüsü Seibert, "Merkel de bunu gizli bir seçim desteği olarak mı değerlendiriyor?" şeklindeki soruyu ise yanıtsız bıraktı.