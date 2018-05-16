Böhmermann'ın Erdoğan şiirine kısmi yasak onandı

Alman Komedyen Jan Böhmermann'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki tartışmalı şiiri verilen kısmi yasak kararı onandı. Kararı veren hakim, Erdoğan'a yönelik ağır eleştirinin kabul edilebilir olduğunu ve Erdoğan'ın bu eleştirilere katlanmak zorunda olduğunu belirtti.

DW Türkçe'nin aktardığına göre, Hamburg Eyalet Mahkemesi Şubat 2017'deki kararında, Erdoğan'la ilgili şiirin hakaret içerikli ve onur kırıcı olduğuna hükmettiği bazı bölümlerini yasakladı. Karara hem Böhmermann hem de Erdoğan'ın avukatları itiraz etti. Yapılan itirazları sonuca bağlayan Hamburg Eyalet Yüksek Mahkemesi kararında, Erdoğan'ın avukatlarının, şiirin tamamının yasaklanması yönündeki talebini reddetti. Mahkeme, şiirle ilgili kısmi yasağın kaldırılmasını isteyen Böhmermann'ın avukatlarının talebine de olumsuz yanıt verdi.

Kararı açıklayan hakim Andreas Buske, "Hiciv sanat olabilir, ancak olmak zorunda da değil” ifadesini kullandı ve "Sanat olmayan hiciv ise ifade özgürlüğü kapsamına girer” dedi. Söz konusu şiirin, anayasanın sanat tanımına uyup uymadığı konusunda şüpheleri olduğunu söyleyen hakim, Erdoğan'a yönelik eleştirinin, hatta ağır eleştirinin kabul edilebilir olduğunu ve Erdoğan'ın bu eleştirilere katlanmak zorunda olduğunu belirtti.

Şiirin bazı bölümlerinin tekrarlanmaması yönündeki yasağın sürdüğüne dair üst mahkeme kararında, bu bölümlerin cinsel içerikli, küçük düşürücü ifadeler barındırdığı ve bu ifadeler ile davacı arasında gerçek bir bağlantı olmadığı kaydedildi.