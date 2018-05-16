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    Papa Francis

    Papa Francis'ten Gazze yorumu: Çok endişeliyim

    © REUTERS / Max Rossi
    Avrupa
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    Papa Francis, yaptığı konuşmada Gazze'de yaşanan olaylardan ötürü duyduğu üzüntüyü dile getirerek, ölümlerin sadece daha fazla şiddete yol açacağını söyledi.

    Roma'daki Aziz Petrus Meydanı'nda konuşan Papa Francis, ABD büyükelçiliğinin taşınması sırasında yaşanan olaylar ve 60 kişinin öldürülmesiyle ilgili olarak 'çok endişeli' olduğunu söyledi. 

    Papa Francis
    © REUTERS / Osservatore Romano
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    Papa Francis, "Kutsal topraklarda ve Ortadoğu'da gerginliklerin tırmanmasından ve bizi barıştan git gite uzaklaştıran şiddet sarmalının yükselmesinden ötürü çok endişeliyim" ifadeleriyle ölümlerden derin bir üzüntü duyduğunu dile getirdi ve "Acı çeken herkese dua ve sevgiyle yaklaşıyorum" dedi. 

    'ŞİDDET HİÇBİR ZAMAN BARIŞ GETİRMEZ'

    Bölgede yükselen tansiyonla ilgili diyalog, adalet ve barış çağrısında bulunan Papa Francis, "Şiddet hiçbir zaman barış getirmez. Savaş savaşı, şiddet ise şiddeti doğurur" ifadelerini kullandı.

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    Etiketler:
    açıklama, Papa Francis, Filistin, israil, Vatikan, Roma
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