Avrupa, Gazprom'la barış yapma kararı aldı

Avrupa Konseyi ile Gazprom'un, Avrupa Birliği'nin (AB) Avrupa'daki anti-tekel kanunlarını ihlal ettiği iddiasıyla Rus enerji şirketine açtığı dava konusunda uzlaşmaya vardığı belirtildi.

Anti-tekel kanunlarını ihlal ettiği gerekçesiyle Gazprom hakkında 2012'de soruşturma açan ve 2015'te süreci yargıya taşıyan Avrupa Konseyi, tarihindeki en uzun süreli anti-tekel davalarından birini sonlandırmak üzere.

Reuters'in ismi açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberine göre Avrupa Konseyi ile Gazprom, AB'nin Gazprom'a açtığı dava konusunda uzlaşmaya vardı.

24 MAYIS'TA DUYURULABİLİR

Avrupa Konseyi'ndeki ilgili birimlerin, Gazprom ile varılan uzlaşmayı önümüzdeki hafta kamuoyuna duyurması bekleniyor. Kaynaklardan biri, açıklamanın 24 Mayıs'ta yapılacağını belirtti.

GAZPROM'UN VERDİĞİ SÖZLER ETKİLİ OLDU

Haberde, Avrupa Konseyi'nin bu yöndeki adımı, Gazprom'un fiyatlandırma usulünde değişiklik yapma ve rakiplerine Avrupa'nın doğusunda güçlenme imkanı sunma sözü vermesi üzerine attığı ifade edildi.

Avrupa Konseyi, dava sonucunda Gazprom'un gelirlerinin yüzde 10'u oranında ceza ödemesi isteminde bulunmuştu.

Gazprom ise şirket aleyhinde açılan anti-tekel davasının dayanaksız olduğu açıklamıştı: "Avrupa Komisyonu'nun Gazprom hakkında yönelttiği suçlamaların herhangi bir dayanağı olmadığı düşüncesindeyiz. Anti-tekel soruşturmasının parçası olan bu suçlamalar, Gazprom'un, AB'nin anti-tekel mevzuatını ihlal etmekten suçlu bulunduğu anlamına da gelmemektedir."