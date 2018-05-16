Erivan'da göstericiler, belediye binasını bastı

Ermenistan'ın başkenti Erivan'da tansiyon düşmüyor. Eski Devlet Başkanı Serj Sarkisyan'ın başbakan olmasına tepki için yaklaşık 1 ay protesto düzenleyen Erivanlı göstericiler, bu kez Belediye Başkanı Taron Margaryan'ın istifa etmesi için belediye binasını bastı.

Sputnik muhabirinin aktardığına göre göstericiler, belediye başkanının makamına girmeye çalışıyor. Polis ve belediye çalışanları, Margaryan'ı korumak için geniş güvenlik önlemleri aldı.

Muhalifler, Margaryan'ın etkisiz yönetim sergilemekle ve halka faaliyetleri hakkında yeterli bilgi vermemekle suçluyor. Göstericiler, belediye binası yakınındaki meydanda yapılan düzenlemeler sırasında ağaçların kesilmesine de tepki gösteriyor.

Margaryan, 2011 yılından bu yana Erivan belediye başkanı olarak görev yapıyor.