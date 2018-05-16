Avrupa Konseyi: Ukrayna'nın RİA Novosti'ye müdahalesi endişe yarattı

© Sputnik / Anton Denisov Ukrayna Güvenlik Servisi, Kiev’de RİA Novosti ofisine zorla girdi

Avrupa Konseyi Gazeteciliği Koruma ve Gazetecilerin Güvenliği Platformu, SBU üyelerinin RİA Novosti'nin Kiev ofisine zorla girmesi ve Rus gazeteciyi gözaltına alması sonrası Ukrayna yönetimine uyarı mesajı gönderdi.

'KİEV'E UYARI GÖNDERİLDİ'

Rus gazeteci Kirill Vişinskiy'in gözaltına alınması nedeniyle Avrupa Gazeteciler Federasyonu ve Uluslararası Gazeteciler Federasyonu aracılığıyla Kiev'e uyarı gönderildiğini belirten Avrupa Konseyi Gazeteciliği Koruma ve Gazetecilerin Güvenliği Platformu, "Gözaltı, RİA Novosti ofisine düzenlenen baskından birkaç saat önce gerçekleşti. Tekerrür eden gazeteci gözaltılarının Ukrayna'daki basın özgürlüğü açısından doğabilecek sonuçlar Avrupa Konseyi'nde endişe yarattı" ifadelerini kullandı.

SBU, Kiev'de RİA Novosti'nin Ukrayna ofisine dün zorla girmişti. Öncesinde Kiev'de RİA Novosti'nin Ukrayna ofisinden gazeteci Kirill Vışinskiy gözaltına alınmıştı.

RİA Novosti'nin ve Sputnik'in bağlı olduğu Rossiya Segodnya ajansının Genel Müdürü Dmitriy Kiselev, Kiev'e Vışinskiy'i serbest bırakma ve Rus basın kuruluşlarına yönelik soruşturmayı durdurma çağrısı yapmıştı.