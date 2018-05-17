Alman medyası: Almanya 1990’lı yılların başından bu yana Noviçok formülüne sahip

Alman Zeit gazetesi, Almanya’ya kaçan eski bir Rus casusun yanında sinir gazı numunesini de getirdiğini iddia etti. Numunenin İsveç’teki bir laboratuvara gönderildiği, orada analiz yapılmasının planlandığı ifade edilen haberde, ancak sonra Alman istihbarat ve ordusuna sadece formülün teslim edildiği kaydedildi.

Numunenin halihazırda nerde bulunduğunun bilinmediğini aktaran gazete, İsveç hükümetinin bu konuda bilgi vermekte zorlandığı aktarıldı.

Almanya’nın, Noviçok formülünü aldıktan sonra ilgili bilgiyi NATO partnerleriyle paylaştığı belirtilen haberde, aralarından bazılarının küçük miktarda bu sinir gazını üretmeye başladığı kaydedildi.

Almanya hükümeti, gazetecilerin bu araştırmasıyla ilgili yorum yapmayı reddetti.

Eski Rus casus Sergey Skripal ve kızı Yuliya, 4 Mart’ta İngiltere’nin Salisbury kentinde baygın halde bulunmuştu. Londra, Skripal’lerin Noviçok sinir gazıyla zehirlendiğini açıklayarak Moskova’yı suçlamıştı.

Rusya tüm suçlamaları reddetti. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Noviçok kod adlı çalışmaların hiçbir zaman Sovyetler Birliği ve Rusya topraklarında yapılmadığını açıklamıştı.